Após pedidos dos fãs, Caetano anuncia live para dia do aniversário

E Caetano Veloso disse sim. Após meses acompanhando a saga de sua mulher, Paula Lavigne, em seu encalço no Instagram, sempre querendo saber se ele faria uma apresentação virtual, a afirmativa foi dada nesta quarta-feira, 29. Caetano revelou que fará uma live no dia 7 de agosto, junto com os filhos Moreno, Zeca e Tom, que será transmitida pela plataforma do Globoplay, às 21h30.

O cantor e compositor resistiu muito aos apelos da mulher e dos fãs até decidir fazer essa live e escolheu um dia especial para isso. No dia 7 de agosto, Caetano completa 78 anos de idade, e diz, em vídeo, que mais uma vez estará imitando Gilberto Gil, ao escolher a data do aniversário.

Além disso, registra que a data escolhida é muito cabalística, 78 anos no dia 7 do 8. E junta a isso mais uma coincidência. Como gosta muito de Marcelo Adnet, revela que o programa do humorista, o Sinta-se em Casa, terá nesse dia seu 78º episódio.

O anúncio foi feito exatamente em um vídeo de Adnet, com o humorista imitando Paula Lavigne e o próprio Caetano Veloso.