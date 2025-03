Após Orlando e NY, esta região promete ter alto número de turistas brasileiros, diz CEO do Brand USA

Em 2024, quase 1,9 milhão de brasileiros visitaram os Estados Unidos, gastando um total de 8,3 bilhões de dólares. Embora o número ainda não tenha retornado aos níveis pré-pandemia, a expectativa é de que, até 2029, o número de turistas brasileiros ultrapasse os 2,9 milhões. Esses dados foram apresentados pelo Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos Estados Unidos, que prevê um crescimento contínuo do turismo brasileiro para o país.

Orlando e Nova York continuam sendo os destinos mais procurados pelos brasileiros, mas Fred Nixon, CEO do Brand USA, acredita que outros destinos terão um aumento no número de visitantes nos próximos anos. "A Costa Oeste está muito aberta a receber os brasileiros. Temos montanhas, florestas e parques de diversão que tanto amam", afirma Nixon.

Destinos como o Maroon Bells, em Aspen, Colorado, as Montanhas Rochosas e o Grand Canyon, que possuem paisagens naturais de tirar o fôlego, estão ganhando destaque entre os turistas brasileiros. Além disso, o aumento das conexões aéreas diretas contribui para essa mudança.

Em 2023, a Latam inaugurou uma rota direta entre Los Angeles e São Paulo, o que facilitou o acesso dos brasileiros à Costa Oeste. Em junho de 2025, a Copa Airlines começará a operar uma rota direta entre San Diego e São Paulo, com conexão na Cidade do Panamá. A ampliação dessas opções de voos diretos tem ajudado a tornar destinos como Los Angeles, San Diego e outros da região ainda mais acessíveis, estimulando o crescimento do turismo para essas áreas.

Copa e Olimpíadas

O Brand USA também está otimista com as perspectivas para o turismo nos Estados Unidos em 2026, quando o país sediará a Copa do Mundo, juntamente com o Canadá e o México. A Copa de 2026 será histórica, pois é a primeira vez que três países sediarão o torneio de forma conjunta. Nixon ressalta que a edição de 2026 será a maior da história, com mais equipes e mais sedes. A expectativa é de que o evento atraia milhões de turistas de todo o mundo, com um impacto significativo na economia e no turismo nos Estados Unidos.

Em 2028, os Jogos Olímpicos serão realizados em Los Angeles, e as expectativas também são altas. Com foco em inovação, a Olimpíada de 2028 trará novos esportes, além de priorizar a inclusão e a sustentabilidade. A cidade já está se preparando para uma grande transformação urbana e de infraestrutura, que marcará a edição dos Jogos. Los Angeles está investindo em melhorias em transporte, habitação e outros setores que visam facilitar a mobilidade e a experiência dos turistas.