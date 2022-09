Após divórcio, empresária cria império de estética e prevê faturamento de R$ 30 milhões

As publicações nas redes sociais costumam pender para um mundo idealizado. Mas não para Natália Martins, fundadora da rede de clínicas de estética Natalia Beauty. Em 2017, após um divórcio, a empresária se mudou para São Paulo e começou a fazer a sobrancelhas de clientes em domicílio. No Instagram, postava as dificuldades de empreender e divulgava o seu trabalho.

“Comecei mostrando as minhas dores, como uma forma de inspiração. Esses conteúdos trouxeram muito engajamento na época, por ser uma comunicação diferente do que era exposto, de uma vida perfeita”, diz.

Com isso, a rede de clientes e seguidores passou a crescer. Os números do digital impressionam, no Instagram são mais de 10.4 milhões de seguidores. Em abril deste ano, Martins realizou um dos maiores evento de beleza online da América Latina, o Start Beauty, com 600 mil participantes.

A empresária também desenvolveu com 15 cursos voltados para a área da beleza e gestão de empresas, através da NB University, escola profissionalizante de beleza que já capacitou mais 20 mil profissionais.

Os produtos lançados por Martins, geralmente são sugestões de seus seguidores. “Respondo 80% das mensagens que recebo e crio os próximos passos da empresa com meu público”, diz. Dentre as ideias estão uma boneca de pijama cor-de-rosa, look que Martins usa durante seus cursos, uma cerveja IPA no mesmo tom e um jogo de xícaras. “A beleza é o core da empresa. Mas nos fortalecemos com outros produtos que trazem consciência de marca mundial”, explica.

Atualmente, a matriz de mil metros quadrados está localizada na avenida Rebouças, em São Paulo, e em breve, o espaço passará por reforma para salas de aulas da NB University.

O grupo também mantém unidades no Shopping Anália Franco, Shopping Vila Olímpia, Iguatemi Campinas e em breve a primeira unidade em Lisboa. Com faturamento de 21 milhões de reais em 2021, e expectativa de 30 milhões de reais para este ano, a empresa, com 5 clínicas, tem uma meta colossal: inaugurar 600 pontos em três anos. “Quero ver minha marca pulverizando no mundo, como se fosse uma fumaça rosa saindo de cada cidade do planeta”, diz.

