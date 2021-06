Após Cristiano Ronaldo, Pogba retira garrafa da Heineken em coletiva

O meia francês Paul Pogba retirou uma garrafa de cerveja Heineken que havia sido colocada à sua frente durante uma coletiva de imprensa da Euro 2020 na terça-feira, um dia depois que o artilheiro português Cristiano Ronaldo, em gesto semelhante, afastou de si duas garrafas de Coca-Cola.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Pogba, muçulmano praticante, removeu a garrafa quando se sentou para falar com a imprensa depois de ser eleito o "Homem do Jogo" na vitória da França por 1 x 0 sobre a Alemanha no Grupo F.

A Reuters pediu comentários à Heineken, uma das patrocinadoras oficiais da Euro 2020.

Na segunda-feira, Cristiano Ronaldo removeu duas garrafas de Coca-Cola durante entrevista coletiva e ergueu uma garrafa de água gritando em português: "água".

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importante em tempo real.