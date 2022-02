Após collab de tênis com a Nike, Leticia Bufoni inaugura hamburgueria

Depois da criação da Monarch, sua marca de shapes de skate, Leticia Bufoni lançou outro projeto. Dessa vez, o novo empreendimento da atleta é a Flip Burguer Brasil, hamburgueria que irá inaugurar sua primeira loja física, em Guarulhos, no dia 19 de fevereiro.

Segundo Leticia, além do interesse em ter um negócio em seu país de origem, outro motivo que a levou a abrir o restaurante foi a proposta de poder atender ao público do skate com uma boa refeição.

“Sempre houve interesse em abrir um negócio próprio no Brasil e o ramo fast food era algo que me atraía muito. Até porque, depois de uma sessão de skate, os amigos sempre acabam se encontrando para uma alimentação deliciosa, prática e de boa qualidade também, o que é superimportante para mim”, explica.

Além dos hambúrgueres tradicionais, o cardápio traz a opção vegetariana para todos os lanches. Inclusive, um dos itens leva a assinatura da própria atleta.

“Como já faz alguns anos que não como carne, fiz questão de incluir no cardápio todos os lanches com opção vegetariana. Para atender todo esse público. Também vou ter o meu lanche assinado, o Leticia Bufoni Veg Burger, que os ingredientes são: pão, carne vegetariana, queijo, molho ranch, alface, tomate e maionese especial”, explica.

A decoração também faz parte do universo da atleta, o skate. Com o espaço já aberto para pedidos via delivery, a 6 vezes campeã mundial diz ter planos de expandir com novas lojas no futuro. “Queremos fortalecer a marca e abrir para novos franquiados também”, revela.

Serviço:

FLIP BURGER BRASIL

Av. Paulo Faccini, 1899 – Guarulhos, SP.

Quinta-feira à domingo, das 11h30 às 22h30. Sexta e sábado, das 11h30 às 23h, com o funcionamento do salão até às 23h59.