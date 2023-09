Após casa flutuante, Altar apresenta hospedagem nas copas das árvores

Provavelmente você já se deparou com a imagem de uma casa flutuante, na Represa de Piracaia, em São Paulo. Agora, a Altar, empresa que aposta em experiências únicas de reconexão com a natureza, apresenta um uma nova versão de hospedagem: na copa das árvores.

Com assinatura de Facundo Guerra, Pedro Lira, Renata Bagnolesi e Rodrigo Martins, a Altar é conhecida por oferecer acomodações autossuficientes, com design, conforto e com o propósito de se afastar da correria da cidade e aproveitar o melhor da natureza brasileira.

A primeira empreitada do Altar foi a casa flutuante, durante a pandemia. A operação aumentou com a inauguração da Prainha, que como o nome diz, possui uma praia de água doce privativa. Na sequência veio mais uma flutuante no Legado das Águas, a quarta casa foi o Altar Mini, uma cabana sobre rodas contemporânea. Agora surge o Altar Ninho, mais uma tiny house com o conceito de casa na árvore.

A casa está a quase 4 metros do solo, na altura das copas das árvores, dentro da fazenda Pedra Alta e com vista e acesso à represa de Joanópolis. “O propósito se conecta com o imaginário e sonho de criança da casa na árvore. O destino une montanha com sensação de litoral. Além disso, o hóspede da Ninho terá uma área de lazer própria com sofá, mesa externa, chuveirão e churrasqueira”, comenta Pedro Lira, arquiteto e sócio do Altar e Natureza Urbana.

Para a construção da casa da árvore foram investidos R$ 400 mil. O modelo de negócios do Altar é baseado em casas pré-fabricadas, com linhas clean, utilizando o vidro como material que integra o ambiente externo ao interno. “Queremos criar uma dinâmica de integração entre cada espaço. Altar Flutuante 1, Prainha e Ninho são próximas umas das outras, cada uma com sua privacidade assegurada, porém, caso a locação seja feita por grupos, os jardins e áreas de lazer podem ser compartilhadas”, diz Renata Bagnolesi, sócia do Altar.

A Ninho ainda conta com uma beliche queen size, que pode acomodar até dois adultos e duas crianças, com uma grande janela para a mata. A hospedagem possui uma abertura zenital no banheiro, que permite um banho com vista para o céu e a copa das árvores.

As hospedagens oferecem serviço de concierge que, desde o primeiro contato até o pós, fica responsável por ajudar nas reservas, esclarecer dúvidas e encaminhar informações a respeito das casas. Além da possibilidade de serviços pré reservados e atividades extras como massagem, passeio à cavalo, chef privativo.

As diárias começam a partir de R$ 650 e as reservas podem ser feitas através do Airbnb, Booking e diretamente no site oaltar.com.br/encontre-seu-altar.

Nas proximidades é possível visitar cachoeiras, realizar trilhas em Joanópolis e cidades do entorno, além de estar próximo de estâncias turísticas já consolidadas, como Monte Verde e São Francisco Xavier.

“O projeto se conecta com o imaginário e sonho de criança da casa na árvore, e segue o conceito do Altar de sempre estar inovando nas nossas casas. Temos uma expectativa alta por resgatar essa memória afetiva e proporcionar uma experiência única, em nossa primeira casa que foi pensada com foco nas famílias. Queremos revolucionar o setor do turismo com experiências sustentáveis, assim como também estamos estudando outros projetos, seguindo a nossa premissa", diz Lira.