Apenas 50 unidades: Hublot lança relógio feito de pedra preciosa

Uma das maiores premissas do luxo é sempre superar a si mesmo. Quanto mais diferente, caro e exclusivo, melhor. Nesse quesito, a Hublot, marca de relógios do conglomerado LVMH, não está para brincadeira: a marca acaba de lançar um modelo que é literalmente uma joia.

Não, não é um modelo cravejado com pequenas pedras preciosas em volta do mostrador. No Hublot Big Bang Orange Sapphire, relógio que roubou a cena no evento (virtual) de lançamento da LVMH, os ponteiros ficam dentro de uma caixa feita de safira laranja esculpida.

Hublot: todo o mostrador desse relógio (parte dos ponteiros) fica cravado em uma pedra de safira laranja.

A joia da coroa, ou nesse caso, do pulso, não é, evidentemente, para todos os bolsos. Apenas 50 peças serão comercializadas em todo o mundo, cada uma a um preço de 141 euros (cerca de 900 mil reais, na cotação atual).

O novo relógio da Hublot, que faz parte da linha Big Bang original, vencedora do prêmio de melhor designer de relógios em 2005, não é nada modesto. Para a marca, é como vestir um pedaço do sol.

Hublot: os detalhes do mostrador são ressaltados com uma pulseira de borracha simples.

Além da caixa esculpida em safira laranja, cor nunca trabalhada antes pela Hublot, o relógio acompanha uma pulseira, também laranja, que borracha e titânio.

Se à princípio pode parecer estranho misturar materiais tão preciosos com uma pulseira de borracha, para a Hublot, essa é uma das assinaturas da marca e também o que torna o modelo único. "Há quase dez anos que a Hublot tem sido uma das poucas marcas a usar borracha natural nas suas pulseiras, reconhecidas pelo entusiastas como assinatura da Hublot", disse o CEO da marca, Ricardo Guadalupe.

Hublot: para os que preferem algo mais discreto, o modelo em cerâmica é uma opção.

Para os que preferem algo mais discreto que uma uma imensa pedra de safira laranja, a marca também lançou, no mesmo evento, outras peças. Na linha Big Bang, há mais duas opções: o Big Bang Tourbillon Automatic Texalium, em fibra de carbono e alumínio, e o Big Bang Black Magic, com caixa de cerâmica. Essas duas peças são, claro, menos exclusivas. 100 peças de cada modelo serão comercializadas. O preço, no entanto, continua sendo para poucos: 79 mil euros (ou 500 mil reais).