Apaixonados por tênis: maior evento de sneakers do mundo terá edição em São Paulo

Mais do que calçados, os sneakers são uma evolução dos tênis com aficcionados. De colecionadores amadores a profissionais, com mais de 8.700 pares de sapatos, o mercado de sneakers cresce no Brasil. No próximo mês, acontece a primeira edição da feira Sneaker Con no país após edições em 14 países.

Com o intuito de ser o maior encontro dos apaixonados pela cultura sneaker, com mais de 100 edições realizadas pelo mundo, o evento une diversas expressões culturais urbanas como o grafitti, breaking, skate, basquete e a própria cultura do sneaker.

Dentre os expositores que estarão no Expo Center Norte, em São Paulo estão marcas como Droper, Alfa Sneakers, Evoke, OUS e Baw Clothing, sendo a única marca brasileira com autorização a usar a marca Sneaker Con em uma Collab com peças exclusivas e personalizadas em seu stand, além de ser a responsável pela produção do vestuário e merchandising oficial do evento.

Personalidades importantes do universo sneaker também estarão presentes na feira como o criador de conteúdo e Youtuber, Caio Victor, que contempla mais de 800k de seguidores em seu canal e 280 mil seguidores no Instagram, onde expressa seu conhecimento e paixão sobre o tema.

A Sneaker Con também realizará um torneio de basquete em conjunto com a Streetopia, produtora de eventos e conteúdo especializada em esporte e cultura urbana, parceira da feira, responsável pela curadoria e operação de esportes dentro do evento.

Certificado pela FIBA, o torneio contará com 12 times masculinos e 12 femininos que realizarão partidas de 10 minutos no formato 3x3. O torneio que foi montado a partir de inscrições online contará com a presença de novos atletas profissionais em ascensão dentro do mundo do basquete que competirão pelo prêmio de R$ 12 mil.

Programação de sneakers para 2024

Em maio deste ano aconteceu a primeira edição do Festival sneakerX, com vendas e leilões de produtos exclusivos e de edições limitadas, apresentações de música e talks. Mais de 5.000 pessoas participaram do evento, que teve um giro de mais de 500.000 reais.

Dentre os presentes no evento, o ator e apresentador Felipe Titto, que é um entusiasta do tema reforçou que a cultura sneakerhead, vai muito além de possuir o modelo mais caro ou raro, mas sim fazer parte de um grupo que se expressa por meio da moda e que possui gostos em comum.

“É gratificante ver uma paixão pessoal ganhar forma e se transformar em uma grande comunidade, que promove diversidade, cultura e negócios”, diz Rodrigo Clemente, idealizador do evento, que terá uma segunda edição está programada para 2024.

O empresário que possui uma vasta coleção de tênis, irá inaugurar o museu Mundo Sneaker ainda neste ano.

Com agendamento prévio será possível entrar no santuário de Clemente, ver e tocar as peças. Também haverá QR codes em cada tênis contando sua história. “Eu tenho os tênis para usar. A minha história é repleta de conquistas e paixão por tênis. Tudo aquilo que você tem em demasia vem de alguma frustração lá de trás. E hoje transformei o meu hobby em um negócio. Quero que as pessoas possam vir ao museu e cultuar os sneakers", diz.

Serviço:

Sneaker Con

Dias 25 e 26 de novembro

Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo. Avenida Otto Baumgart, 1000. São Paulo - SP

Ingressos: https://www.ingresse.com/sneaker-con-sao-paulo-2023