Aos 73 anos, mãe de Elon Musk faz sucesso no TikTok e nas passarelas

Estampando capas de revista de moda como Elle, Vogue e L’Officiel, seria possível imaginar qualquer supermodelo como Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio ou Bella Hadid. Mas aos 73 anos e com belos cabelos grisalhos, quem estampa tais capas é Maye Musk, mãe de Elon Musk.

Com 534 mil seguidores no Instagram, 69 mil seguidores no TikTok e uma carreira de quase 60 anos na moda, a canadense abre as portas para perfis de modelos com mais de 70 anos, e diz que o mundo da moda não reconhece seu sobrenome.

Maye começou com a carreira de modelo aos 15 anos, logo após sua ter se mudado do Canadá para a África do Sul. No novo país, chegou a ser finalista do Miss África do Sul em 1969 e foi onde conheceu o engenheiro Errol Musk, seu ex-marido e pai de seus três filhos.

Aos 31 anos, já divorciada, costumava levar os filhos, Elon, Kimbal e Tosca para os shootings e desfiles. “Às vezes eu tinha trabalho nas passarelas e não tinha babá. Meus filhos sentavam-se na primeira fila e liam. E eu andava na passarela. Eles cresceram com isso”, contou Musk ao site WWD.

Ao retornar ao Canadá, aos 42 anos, descobriu ser a modelo mais velha do país.

“Eu era a modelo mais velha da África do Sul, cresci na África do Sul, mas nasci no Canadá, e então quando voltei para o Canadá, para Toronto, aos 42 anos, eu era uma avó fazendo capas. Eu era a modelo mais velha do Canadá. Então me mudei para Nova York e pensei: quero defender as avós, mas elas me disseram que eu era glamourosa demais para ser avó”, contou ao WWD.

Hoje, aos 73 anos, Musk possui contrato com a IMG Models, agência que representa modelos como as irmãs Bella e Gigi Hadid e Hailey Bieber. No passado, vestindo manequim número 48, chegou a modelar na categoria plus size.

Além de modelo, Maye é formada em nutrição, com dois mestrados na área. Em suas redes sociais costuma compartilhar sua rotina de alimentação e exercícios físicos. Entre os vídeos, ela dá receitas de pratos, como a conhecida dupla arroz e feijão, e produz conteúdos de danças no TikTok e modelando em casa.

Em seu recente livro A Woman Makes a Plan, best-seller em 20 países, Musk apresenta sua trajetória com passagens sobre sua carreira, família, saúde. Segundo a autora, “você não pode controlar tudo o que acontece na vida, mas pode ter a vida que deseja em qualquer idade. Tudo que você tem a fazer é fazer um plano”.

Com endosso da estilista Diane Von Furstenberg, a publicação de 2019 é “Quente, honesta e verdadeira - A Woman Makes A Plan é cheio de insights, bem como uma boa dose de humor, oferecendo aos leitores uma vida inteira de conselhos duramente conquistados.”

Seguidora de uma dieta flexitariana, ou seja, uma dieta baseada no equilíbrio, Musk inclui um capítulo no livro dedicado ao tema.

“Nos capítulos de Saúde do meu livro, descrevo a dieta flexitariana que sigo e é apoiada pela ciência. Para ter muita energia, ser feliz e manter-se saudável, siga as ciências nutricionais baseadas em evidências. Também o bom senso. Muitas pessoas se restringem com base em dietas da moda e ‘crenças’”, publicou Maye em sua rede social.