Aos 16 anos, surfista Sophia Medina vira sócia de marca de Matcha

"O surfe te dá várias oportunidades. Meu cargo na Push Matcha foi uma delas", diz Sophia Medina, que além de ser uma das maiores promessas femininas do surfe brasileiro, acaba de se tornar sócia da marca Push Matcha, startup brasileira criada a partir da famosa bebida asiática que virou tendência nos últimos anos.

A parceria entre a atleta de apenas 16 anos e a marca de bebidas fundada em fevereiro de 2021 sela o primeiro contrato no formato Media for Equity para atletas no Brasil.

Como embaixadora da Push Matcha, Sophia emprestará sua imagem e será o rosto da marca. "Descobri que várias meninas do circuíto de surfe mundial tomam Matcha. O meu papel é apresentar a marca através do meu surfe", diz a jovem empreendedora, que não releva a porcentagem de sua participação societária. "A parte financeira é muito crítica na vida de um atleta. Aceitei ser sócia também pensando no futuro", completa.

Em entrevista à EXAME, Sophia, irmã do tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina, falou sobre como pretende conciliar seu cargo de sócia na Push Matcha com a rotina de treinos de surfista profissional. Confira: