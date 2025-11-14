Antes de inaugurar torre mais alta da América Latina, Cipriani abre hotel de luxo

Há poucos meses, o Grupo Cipriani anunciou um dos maiores resorts de luxo da América do Sul, em Punta del Este, no Uruguai, com um investimento estimado em US$ 500 milhões — e abertura apenas em 2026. Agora, o grupo italiano anuncia um novo empreendimento, o Locanda Punta del Este, com inauguração prevista para o próximo mês.

Localizado em La Barra, no terreno onde ficava o histórico hotel Mantra, o Locanda Punta del Este terá 100 quartos e suítes, além de piscina externa, academia, estúdios de ioga e pilates, spa, cinema e amplos espaços para eventos, tanto internos quanto ao ar livre. Também contará com o parador Casablanca, que abre nesta temporada.

A proposta gastronômica inclui um restaurante Harry’s Table e um lobby bar projetados pelo arquiteto Hassen Balut, com pratos de influência italiana e sabores locais.

“O luxo é a simplicidade e fazer as coisas bem. O luxo faz o cliente se sentir bem”, afirma Giuseppe Cipriani, CEO do Grupo.

Locanda Punta del Este: inauguração prevista para o próximo mês (Grupo Cipriani/Divulgação)

O Cipriani Academy, instituição concebida para formar profissionais de hospitalidade com projeção global, dará boas-vindas a estudantes nacionais e internacionais para programas de um ano de duração, focados em formação profissional em hotelaria a partir de 2027.

Os cursos contemplarão cinco disciplinas: serviço de alimentos e bebidas, artes culinárias, gestão hoteleira, luxury retail e operações de cassino, além de certificações específicas do setor, integrando aprendizado com experiência real de serviço.

“Punta del Este sempre ocupou um lugar especial no coração da família Cipriani. Acreditamos no enorme potencial do Uruguai e em sua capacidade de atrair uma clientela distinta, que valoriza a excelência e o ambiente natural”, acrescentam os responsáveis pelo projeto.

Cipriani Resort Residences & Casino

Próximo ao Locanda Punta del Este estará o Cipriani Resort Residences & Casino Punta del Este. O hotel de luxo contará com cassino, restaurante, bar e lounge VIP, além de um espaço para eventos, um clube de praia e um hotel de luxo com 64 quartos, oferecendo diversas opções gastronômicas. A inauguração do empreendimento será em fases, com a primeira parte entregue em 2026.

“Brasileiros amam cassinos, por isso esse projeto foi pensado especialmente para esse público”, afirma Giuseppe Cipriani, CEO do grupo que leva seu sobrenome. Em uma segunda fase, mais 120 suítes e 68 residências serão inauguradas.

Um dos pontos que mais chamam a atenção no empreendimento está na parte residencial. O edifício, que terá 320 metros de altura, será o mais alto da América Latina quando finalizado. Os apartamentos custam a partir de US$ 1,725 milhão, com entrega prevista para 2027.

O recorde do edifício ficará intacto até 2033, quando está prevista a inauguração do Senna Tower, o prédio residencial mais alto do mundo, com 550 metros, que ficará em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

As residências contarão com janelas do chão ao teto, oferecendo vistas panorâmicas do oceano, além de um pé-direito de 3,4 metros. Cada unidade será equipada com tecnologia de ponta, incluindo uma interface inteligente para serviços essenciais, como concierge, manobrista e segurança.

Cipriani Resort Residences & Casino Punta del Este: obras no balneário uruguaio. (Divulgação/Divulgação)

Transformação do Hotel San Rafael

O projeto, desenvolvido pelo renomado arquiteto uruguaio Rafael Viñoly, em colaboração com a Cipriani, dará nova vida ao icônico Hotel San Rafael, símbolo de glamour sofisticado em Punta del Este. O histórico hotel, inaugurado em 1948, foi um centro de luxo que atraiu estrelas de Hollywood, aristocratas europeus e a alta sociedade sul-americana, consolidando-se como um marco do balneário uruguaio.

"Para mim, trata-se de reconstruir o marco histórico de Punta del Este, enquanto honramos o legado de um arquiteto que soube combinar a rica história do local com uma visão de futuro. Este projeto representa a essência da Cipriani e da Rafael Viñoly Architects: excelência, compreensão do lugar e respeito pelas experiências pessoais que uma grande arquitetura pode proporcionar", afirma Román Viñoly, sócio da Rafael Viñoly Architects.

Cassino

O empreendimento contará com o Cassino Cipriani, com mais de 300 estações de jogos. De acordo com Giuseppe Cipriani, dentro do cassino haverá um clube privativo que evocará o espírito da histórica vida noturna de Punta del Este, "criando uma atmosfera íntima e sedutora para hóspedes exigentes". O cassino também contará com um restaurante privativo.

Casa Cipriani em São Paulo

Além do projeto no Uruguai, a grife italiana tem planos para o Brasil. Até 2028, São Paulo contará com uma unidade da exclusiva Casa Cipriani. O conceito de clube privado e hotel carrega o DNA de uma das famílias mais tradicionais da hospitalidade de luxo mundial.

Com quase 100 anos de história, a marca tem suas origens no icônico Harry’s Bar, em Veneza, Itália, onde foram elaboradas receitas como o drinque Bellini e o carpaccio, criações atribuídas a Giuseppe Cipriani.

Todo esse estilo de vida será levado para a capital paulista, conforme antecipou à EXAME Casual Giuseppe Cipriani, neto do fundador e atual CEO do grupo. “Estamos muito próximos de encontrar o lugar para abrir uma Casa Cipriani em São Paulo”, disse o empresário.

Embora detalhes do projeto ainda sejam mantidos em segredo, o empreendimento deverá ter lugar no bairro dos Jardins, segundo ele, para que os membros do clube possam circular a pé, algo comum em Veneza. O empresário esteve no Brasil no ano passado em busca do local ideal. Uma primeira opção era o Itaim Bibi.

O conceito será o mesmo das demais casas Cipriani: acesso restrito a membros, poucos quartos, restaurante e eventos exclusivos. Entre os serviços disponíveis estarão mordomo, carro de cortesia, concierge 24 horas e minibar completo à disposição, algo similar ao que oferece hoje a Soho House, que fica dentro do complexo Cidade Matarazzo, em São Paulo.