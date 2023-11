Ano Novo Lunar: TAG Heuer apresenta Carrera em homenagem ao Ano do Dragão

Em antecipação ao próximo Ano Novo Lunar, que anuncia o reinado do dragão, a relojoaria suíça de luxo TAG Heuer lança uma dupla de relógios de edição limitada que homenageia a ocasião. Combinando perfeitamente a riqueza cultural chinesa com o DNA de corrida da TAG Heuer, esses relógios incorporam tradição e inovação, encapsulando a essência do Ano do Dragão.

Enraizado na antiga mitologia chinesa, o Dragão Chinês é um ser sobrenatural com poderes benevolentes, simbolizando a força imperial e a unidade durante milhares de anos.

Único no Zodíaco Chinês como uma criatura que não existe no mundo físico, o Dragão Chinês ocupa um lugar especial na cultura chinesa. Incorpora valores como poder e carisma, que se alinham com o espírito da TAG Heuer.

Fabricados em ouro e aço, estes relógios prestam homenagem à cultura chinesa e ao sucesso personificado pelo Dragão Chinês, que é inequivocamente paralelo à história de sucesso do Carrera da TAG Heuer. Assim, a TAG Heuer combina habilmente sua herança automobilística com o significado cultural do Dragão Chinês, resultando em um relógio que irradia majestade e celebração.

A versão em aço do relógio possui um mostrador prateado escovado com raios de sol, enquanto a versão em ouro irradia com seu mostrador banhado a ouro rosa 18K 5N escovado com raios solares. Ambos são adornados com índices banhados a ródio e banhados a ouro rosa 18K 5N, acentuados por uma suntuosa laca vermelha criando uma mistura harmoniosa. Os distintos submostradores vermelhos “azuré” às 3 e às 9 horas acrescentam um contraste cativante com o mostrador, espelhando o emblemático design do panda invertido.

O ponteiro central laqueado de vermelho dança graciosamente no mostrador, chamando a atenção para o carácter caligráfico discreto mas significativo do dragão às 6 horas - uma representação profundamente entrelaçada com a cultura chinesa, evocando continuamente noções de força e prosperidade. Este emblema não só presta homenagem à tradição, mas também exemplifica o compromisso da TAG Heuer em honrar a herança num design contemporâneo.

Cronógrafo TAG Heuer Carrera: ano do dragão.

O design do fundo da caixa é totalmente personalizado para revelar uma figura impressa de um dragão chinês em torno do vidro de safira. Ao seu redor, há gravuras especiais para indicar o lançamento limitado do relógio, “Limited Edition” junto com “One of 300” para a versão em aço e “One of 50” para a versão mais exclusiva em ouro rosa 18K 5N.

O movimento do relógio, o Calibre Heuer 02, é visível através deste impressionante fundo de caixa. Desenvolvido e produzido internamente pela TAG Heuer, oferece grande precisão e desempenho de cronometragem graças à sua embreagem vertical e roda de coluna. Com a sua reserva de marcha de 80 horas, destina-se a apoiar qualquer estilo de vida emocionante.

Uma pulseira de couro de crocodilo em um elegante vermelho complementa as caixas em aço e ouro rosa 18K 5N, realçando o fascínio sofisticado e de corrida do relógio.

Uma caixa especial foi imaginada para abrigar este excepcional Cronógrafo TAG Heuer Carrera, Ano do Dragão, na mesma cor vermelha profunda do relógio, e elevado com o símbolo do Dragão Chinês em um bege elegante.

No coração do Ano do Dragão, a TAG Heuer apresenta relógios que abraçam um legado profundamente entrelaçado com a cultura chinesa. Estes relógios não são meros acessórios; são homenagens simbólicas a um ano de poder, sorte e prosperidade.

Disponível a partir de 13 de novembro de 2023, o Cronógrafo TAG Heuer Carrera, Ano do Dragão, será vendido exclusivamente nas boutiques TAG Heuer, nos sites de e-commerce das marcas em países selecionados, bem como em parceiros varejistas selecionados.