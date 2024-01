Aniversário de São Paulo: 11 restaurantes de diferentes nacionalidades para conhecer na cidade

Hoje, 25, São Paulo completa 470 anos. Entre as qualidades da cidade está o encontro cultural e gastronômico. Quando o assunto é comida, a cidade tem receitas que são referências como o sanduíche de mortadela, cuscuz paulista, pastel de feira acompanhado por caldo de cana ou ainda um tradicional prato feito conferido em menus de botecos, o virado à paulista.

Além dos preparos típicos, São Paulo também é conhecida por abraçar as mais diversas gastronomias. A metrópole é uma grande oportunidade para conhecer e provar preparos de variadas regiões do país de outras nacionalidades.

Para comemorar o feriado, confira onze restaurantes de diferentes nacionalidades para visitar na cidade.

Brasil

Dalva e Dito

O Dalva e Dito, restaurante de Alex Atala comandado pelo chef José Guerra, vai comemorar o aniversário de São Paulo do jeito mais paulistano que há. Hoje, 25, entra no cardápio da casa uma versão do cuscuz paulista, em edição limitada. Quem vai decidir que versão será é o próprio público. A equipe da cozinha foi dividida em dois grupos, que sortearam uma receita de cuscuz de camarão e outra de sardinha. Até o dia 25, os clientes passarão a receber na mesa uma amostra de cada para votar e a receita vencedora será anunciada no aniversário da cidade, passando a figurar por um período no à la carte. As duas versões também estarão à venda no Mercadinho Dalva e Dito, acompanhadas de salada.

Endereço: R. Padre João Manuel, 1115 - Cerqueira César. Horários: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3068-4444

Selvagem

Em homenagem ao 470º aniversário da cidade de São Paulo, o Selvagem, restaurante localizado dentro do Parque Ibirapuera prepara cinco jantares especiais. Do dia 23 a 27 de janeiro, será servido o menu Segredos Paulistanos, desenvolvido pela chef Priscila Deus.

A experiência começa com o welcome cocktail Chico, feito com Cachaça Ypióca 5 chaves, Vermouth 1757 Di Torino Rosso, Campari Cask Tales e zest de limão, e com o Couvert, que inclui Pão na chapa, manteiga defumada e Capuccino de Morcilla. Como entrada, Cuscuz Paulista com camarão na brasa e Pastel de forno de copa lombo defumado e chutney de tomate com especiarias.

Em seguida, escolha entre um dos pratos principais para compartilhar (servem duas pessoas): Versão Selvagem do Virado à Paulista (Prime Rib Suíno assado na brasa com manteiga de Sálvia, acompanha arroz caipira com linguiça, couve fresca, ovo frito, vinagrete de banana e caldinho de feijão) ou Vaca Atolada (Costela bovina assada a baixa temperatura e finalizada na brasa com molho Roti, mousseline de mandioca com queijos brasileiros e farofa crocante de milho).

Como sobremesa, Pudim de leite defumado e cumaru, pipoca com caramelo salgado e cítricos. Para finalizar, Brigadeiro de colher e Paçoca de castanhas de pequi para acompanhar o café.

É possível pedir o menu completo (R$ 289 por pessoa) ou os pratos separadamente. Durante os dias 23, 24, 25, 26 e 27 de janeiro, o menu fixo do Selvagem estará disponível normalmente.

Endereço: Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Horário de funcionamento: Terça à sexta-feira das 12 às 16h e das 19h às 23h30 / Sábado e domingo, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Reservas e informações: Whatsapp (11) 5198-0844

Itália

La Braciera

Para o aniversário de São Paulo, a pizzaria napolitana preparou uma pizza especial, a Mortadella Italiana Tartufata e Pistacchio (R$ 77). Ela leva fior di latte, mortadela italiana, stracciatella trufada, pistache e basílico. Vendida somente no tamanho individual, sua finalização é feita com os ingredientes frios e frescos.

Alameda Lorena, 1040 – Jardins, São Paulo – Fone: (11) 5990-2158 | Rua Conselheiro Brotero, 1120 - Higienópolis - São Paulo – Fone: (11) 94114-1120 | Rua Conselheiro Saraiva, 664 – Santana - São Paulo – Fone: (11) 91108-2440 | Rua José Jannarelli, 437 - Morumbi, São Paulo | Horário de domingo a quinta das 18h às 23h e sexta e sábado das 18h às 00h | @labracierapizza

A Pizza da Mooca

A Pizza da Mooca: 85ª colocação no ranking.

No 470° aniversário da cidade, a pizzaria pega como referência o lanche de mortadela do Mercadão e monta uma nova sugestão de entrada, que será servida do dia 22 ao 28 de janeiro. Ela leva o nome de stromboli, uma massa de pizza enroladinha com mortadela e rúcula (R$55). A pedida fica disponível no cardápio de ambas as unidades.

Rua da Mooca,1747 - Mooca - São Paulo/SP – Fone: (11) 3571-1221 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h | Rua João Moura, 529 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 3064-0060 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h | http://www.apizzadamooca.com.br | @apizzadamooca

Albero dei Gelati

A Albero dei Gelati é uma gelateria italiana com matriz em Milão com três endereços em São Paulo. Famosa por oferecer gelatos agrícolas, estes preparados com ingredientes frescos, naturais e orgânicos fornecidos por pequenos produtores parceiros, a gelateria serve o típico gelato italiano - cremoso, fresco, com pouco açúcar e pouca gordura –, mas os ingredientes, em sua maioria, nacionais.

Priorizar ingredientes frescos e valorizar o trabalho dos pequenos produtores são lemas na gelateria que serve uma variedade de frutas conferidas em coloridos gelatos nas vitrines como o de uvaia, cambuci, açaí branco, goiaba, uva, melancia, entre outros sabores. Para comemorar o aniversário da cidade, Fernanda Pamplona se inspirou em memórias afetivas para trazer duas sobremesas em versões de gelatos.

A primeira é uma receita que sua mãe Dirce costumava fazer muito bem e, junto com a sua equipe, Fernanda desenvolveu o gelato de bolo de coco gelado feito à base de leite orgânico, este vindo da Fazenda Terra Límpida, com pedacinhos de coco fresco e pão de ló molhado em leite com pouco açucar. Novidade nas vitrines também, será o gelato manjar de coco, uma opção vegana feita à base de água com leite de coco e um leve toque de baunilha com calda de ameixa seca. As sugestões estarão disponíveis a partir do dia 22 de janeiro por tempo limitado e sujeitas à disponibilidade nas três unidades. Os gelatos podem ser encontradas em três tamanhos e são servidos nos copinhos biodegradáveis de mandioca, da OKA Embalagens, ou nas perfumadas casquinhas feitas na casa em formato de cone ou cestinhas: pequeno R$ 16 (até 2 sabores), médio R$ 22 (até 2 sabores) e grande R$ 27 (até 3 sabores).

Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 342 / Telefone: (11) 3063 -1821 - Jardins: Alameda Tietê, 198 / Telefone: (11) 3062-2436 - Itaim: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 413 / Telefone: (11) 2776-7045 / Celular: (11) 97743-0217 Horário funcionamento das lojas: todos os dias das 10h às 23h.

Havaí

Mr. Poke

Se a fome for de comida leve e fresca, não pode deixar de visitar o primeiro endereço de poke que a cidade de São Paulo teve: o Mr. Poke, nascido em 2014 quando Felipe Scarpa se aventurou no Havaí para surfar e se encantou pela cultura local, especialmente o famoso prato da região, que lhe servia como uma opção saudável e prática.

Atualmente localizado em Pinheiros, na Rua Padre Garcia Velho, o Mr. Poke oferece um menu com uma variedade do prato em diferentes preparos como o Poke Avo E Ovas (R$ 60) preparado com atum, salmão, avocado, ovas tobiko e molho mayo spicy; o Poke Tropical (R$ 58) com salmão, manga, amendoim e molho tropical; Poke Veggie (R$ 49) com cogumelos, tofu, brócolis, amendoim, manga, cenoura ralada, chips de batata doce e molho tradicional da casa, entre outros. Por lá, ainda é possível montar o seu próprio poke e acompanhar o pedido com sugestões de entradinhas, rolls e acompanhamentos.

Rua Padre Garcia Velho, 44 - Pinheiros. Segunda a quinta-feira das 11h30 às 16h e das 17h às 23h / Sexta-feira e sábado das 11h30 às 02h / Domingo das 11h30 às 23h. Telefone: (11) 98928-5596

China

Panda Ya!

São Paulo recebeu também a primeira guiozaria da cidade. Comandada pelo chef Victor Wong, o Panda Ya! traz desde 2019 deliciosos guiozas em diversos recheios e ainda outras receitas com toque oriental que agradam muito o paladar.

Filho de pai chinês e mãe brasileira, Victor nasceu em São Paulo e, desde criança, usa suas habilidosas mãos para preparar gyozas – receita que aprendeu com sua tia avó paterna, que imigrou da China para o Brasil na segunda metade do século passado. É possível encontrar por lá, ou pedir por delivery, o Gyoza Clássico, sabor “tradiça” chinês feito com carne de porco, camarão e acelga (R$ 19 - 4 unidades); Wings com frango assado e desfiado, manteiga e toque de pimenta acompanhado por molho roquefort (R$ 19 - 4 unidade); um opção vegetariana com cogumelos variados e abóbora kabotian (R$ 19 - 4 unidades), entre outros preparos.

Além dos delicados e saborosos gyozas, não deixe de provar demais comidinhas que completam o menu como as opções de baos, dentre eles o surpreendente vegano servido no pãozinho feito no vapor, bem macio e recheado com berinjela empanada, molho cítrico de missô, amendoim e saladinha de repolho (R$ 22), além das opções de noodles e um saboroso yakissoba.

Rua Lisboa, 971 - Pinheiros. terça: 12h às 17h, quarta a sábado: 12h às 21h45 e domingo: 12h às 17h

Japão

Kotori

Ainda passeando pela forte presença da cultura asiática na cidade, o restaurante Kotori é uma agradável oportunidade de explorar a diversidade da culinária quente do Japão, repleta de influências chinesas. No ambiente com design moderno premiado, chef Thiago Bañares vai além de lámens, guiozas e yakisobas - mais difundidos no Brasil - e explora outras referências tradicionais da cozinha chuka como os espetinhos.

R. Cônego Eugênio Leite, 639, Pinheiros. Horário de funcionamento: Terça a sexta, 19h às 23h30

Sábado, 12h às 16h/ 19h às 23h30 Domingo, 12h às 17h (último domingo do mês, fechado)

França

ICI Brasserie

ICI Brasserie: moulets et frites brasserie.

O ICI Brasserie valoriza comida e bebida na mesma medida, oferecendo um cardápio casual com sotaque francês que desfruta da liberdade trazida pela bistronomie para criar seus próprios clássicos. De presença marcante, as cervejas ganham atenção especial, honrando as origens, mas uma seleção de coquetéis e vinhos com bom custo-benefício também fazem parte da carta. O menu vem com seleção de clássicos como Boeuf Bourguignon, elaborado com carne cozida lentamente ao molho de vinho tinto, servida com purê de batata, bacon, cenoura, minicebolas e cogumelo. Para compartilhar, as Moules et frites Brasserie combinam mexilhões, molho de tomate, alho, vinho branco e cebola. Fritas, baguete francesa e aïoli acompanham.

Endereço: Rua Bela Cintra, 2203, Jardins. Horário do salão: segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h às 22h. Sexta, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h. Sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 22h. Feriados, das 12h às 21h.

La Casserole

Um dos restaurantes mais clássicos da cidade, instalado no Largo do Arouche há 68 anos, o La Casserole propõe para a data uma releitura do tradicional virado à paulista. O Virado à Francesa (R$ 96) será servido de quarta-feira (25) a domingo (29) e leva arroz, feijão branco, coxa de frango confitada na gordura de pato, linguiça, paio e bacon, mais couve tostada, ovo poché e banana brûlée.

Peru

Amazo Peruano

Amaz Peruano: Ceviche y Cacau.

O restaurante Amazo peruano sob o comando do chef Enrique Paredes, traz o melhor da comida peruana, explorando também os sabores amazônicos. A cozinha é muito bem cuidada e conta com pratos super estéticos. O restaurante é uma excelente opção para quem frequenta o centro de São Paulo, a unidade dos Campos Elíseos é revestida de verde com os pés de jabuticaba espalhados pelo ambiente. Do menu, vale provar pratos clássicos como o Cebiche Clasico (R$82) – tradicional prato peruano feito a base do peixe marinado em leite de tigre, que acompanha mousse de batata doce e milho crocante canchita – e o Chicharrón de Calamar (R$90), que são lulas crocantes acebichadas com molho defumado de pimenta vermelha, acompanha batatas rústicas e maionese defumada. Dos principais, uma boa pedida é o Chaufa y Panceta (R$89), arroz salteado estilo oriental com vegetais, acompanhado de panceta laqueada em molho teriyaki, couve frita e quinoa crocante.

Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | Horário de terça a sexta das 12h às 15h30 e domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h | Pátio Shopping Higienópolis - Segunda a sexta, 12h às 15h30 e sábado e domingo das 12h às 18h. Jantar, de segunda a sexta das 19h às 22h30, aos sábados e domingos das 12h às 22h30.