Anitta, Léo Santana, Jorge & Mateus e mais: veja as principais atrações de Réveillon pelo Brasil

O ano de 2025 vai chegar com programações de Réveillon recheadas de atrações musicais pelo Brasil. Em algumas cidades, as festas serão embelezadas por espetáculos de fogos de artifício, com o diferencial de serem de baixo ruído, medida que visa tornar a celebração mais acessível para crianças, idosos e animais.

O Rio de Janeiro terá shows de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta, no palco principal, montado em frente ao hotel Copacabana Palace. Já na altura da Rua República do Peru, a festa será embalada por samba: Dudu Nobre, Marcelo D2 e Pretinho da Serrinha, que levará sua prestigiada roda de samba à festa, e receberá as convidadas Roberta Sá, Mariene de Castro e Leci Brandão.

Além das apresentações musicais, outra atração prevista em Copacabana é o show pirotécnico, com fogos de artifício que vão iluminar a praia por 12 minutos.

São Paulo

A virada do ano em São Paulo promete ser um espetáculo de cores, sons e emoções na icônica Avenida Paulista. A festa gratuita, organizada pela Prefeitura, contará com uma contagem regressiva animada ao som da famosa dupla Bruno e Marrone. O evento terá ainda show da dupla Brenno & Matheus, donos do hit “Descer Pra BC”.

Outros artistas estão na basta programação: Roberta Miranda, Gloria Groove, MC Livinho e Junior Lima. Para os amantes da música gospel, Thalles Roberto e o grupo Renascer Praise também farão parte da programação.

Este ano, a festa começará às 16h30 do dia 31 de dezembro, e a Mocidade Alegre, campeã do carnaval 2024, encerrará as festividades com uma apresentação emocionante, marcada para as 4h45 do dia 1º de janeiro. Durante dez minutos, os céus de São Paulo se iluminarão com fogos de artifício.

Salvador

O último dia do Festival Virada Salvador 2025 acontece nesta terça-feira (31), na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. No palco principal, a programação começa às 19h com show do Parangolé, seguido de Jorge & Mateus, Léo Santana, Luan Santana e Belo. A última artista a se apresentar é a cantora Mari Fernandez, às 5h15.

No Palco Brisa e na Torre Eletrônica terão show do Samba Trator, Afrocidade, Ary Persiano, Nai Kiese e DJ Preta. A festa contará ainda com uma Vila Gastronômica e queima de fogos na Arena O Canto da Cidade e outros 18 pontos da capital baiana. Confira abaixo:

Barra

Rio Vermelho

Amaralina

Jardim de Alah

Patamares

Pernambués

Itapuã

Cajazeiras

Periperi

Paripe

Ribeira

Boa Viagem

Santo Antônio Além do Carmo

Ilha de Paramana

Ilha de Maré (Praia de Santana e Itamoabo)

Ilha de Bananeira

Ilha de Santana

Bom Jesus dos Passos

Florianópolis

Com a volta da tradicional queima de fogos, a capital catarinense se prepara para um espetáculo de 15 minutos na virada do ano. O Réveillon de Florianópolis contará com shows nacionais, fogos subaquáticos e cascata na Ponte Hercílio Luz.

Florianópolis não teve fogos de artifício no Réveillon de 2023 por respeito às pessoas com hipersensibilidade auditiva e aos animais que podem convulsionar com os estouros. Este ano, o show pirotécnico será feito com “fogos de vista”, isto é, que emitem baixo ruído, conforme a lei municipal. Também serão distribuídos abafadores acústicos para pessoas com sensibilidade auditiva, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas.

Os abafadores estão disponíveis nos locais de show. Para isso, será necessário comprovar a condição a partir da apresentação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista ou do cordão que identifica deficiências invisíveis. Após a assinatura do termo de recebimento, o abafador será do usuário, que não vai precisar devolvê-lo no final do evento.

Segundo o município, dois palcos dos shows serão montados na Beira-Mar Norte (Munhoz & Mariano) e na Beira-Mar Continental (Kamisa 10), a partir das 20h. Além das atrações nacionais, artistas locais vão compor a programação.

Maceió

Em Alagoas, a capital Maceió realiza o Réveillon de Todos Nós a partir das 19h, do dia 31 de dezembro, com os shows de O Rodo, Garota Sertaneja, Ponney do Arrocha, Jonas Esticado, Forró dos Plays e Patrulha do Samba. O evento será realizado no bairro Benedito Bentes.

A cidade também contará com quatro pontos de queima de fogos de artifício para celebrar a chegada de 2025. O espetáculo será realizado de forma segura e coordenada, com aproximadamente 12 minutos de duração em Ponta Verde, espaço Maceió é Massa, Pajuçara e Benedito Bentes.

Natal

A programação do dia 31 de dezembro nas praias de Natal contará com shows e queima de fogos para marcar a chegada de 2025. As apresentações são gratuitas e integram o "Natal em Natal", promovido pela Prefeitura.

Em Ponta Negra, as atrações são Beto Barbosa, Fabinho Miranda e Thúllio Milionário. Já em Redinha, quem toma conta da noite é Banda Pretta, Cheiro de Amor, Melissa Farias e Forró Virote.

Um dos diferenciais deste ano é a adoção de fogos silenciosos, uma medida que visa tornar a celebração mais acessível para crianças, idosos e animais. O show pirotécnico terá duração de 10 minutos, acompanhado de efeitos visuais especiais.

Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza divulgou a programação do Réveillon Fortaleza 2025. Na terça-feira (31), a Praia de Iracema terá seis shows, que começam a partir das 18h40. Entre eles, Paulo Benevides, Vanessa da Mata e Paralamas do Sucesso.

A contagem regressiva para a virada do ano será realizada durante a apresentação de Pedro Sampaio, que depois dará lugar a Matuê e Joelma, que encerra a celebração.

Porto Alegre

A festa de Réveillon 2025 no Parque Harmonia, em Porto Alegre, começa às 17h20 desta terça-feira (31), com estimativa de encerramento às 3h de 1º de janeiro. A participação é gratuita, com entrada pelo Pórtico das Missões (acesso A) ou pela Casa do Gaúcho (acesso E) – os portões abrirão às 17h.

No palco, a espera pelo Ano Novo será animada por diversas atrações musicais locais e nacionais: Lauana Prado, Só Pra Contrariar, Papas da Língua, Alma Gaudéria, Luiza Barbosa, Estado Maior da Restinga, Gangster, DKG, A Figa, Viny e DJ Capu.

O céu da capital será iluminado durante 8 minutos com a queima de fogos em três pontos: dois no Guaíba e um dentro do Parque Harmonia, respeitando a Lei Estadual sobre fogos de artifício com ruídos.

Recife

A chegada do novo ano no Recife foi marcada por quatro dias de shows gratuitos para a população, com abertura das festividades pelo rei Roberto Carlos. Nesta terça-feira (31), último dia de programação, o palco principal na orla do Pina recebe os artistas Nattan, Alok, Almir Rouche, Juciê, Matheus Moraes e Patusco.

João Pessoa