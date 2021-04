Anitta desbanca Shakira e é eleita a favorita no Latin AMAs

Anitta provou que é poderosa e conquistou o prêmio de artista feminina favorita no Latin American Music Awards, realizado nesta quinta-feira (16) nos Estados Unidos.

O evento reconhece o trabalho de artistas latino-americanos e é considerado uma das maiores premiações do gênero.

Foi a terceira vez que Anitta representou o Brasil na premiação, concorrendo nas categorias Artista Feminina Favorita e Artista Social do Ano.

A cantora acabou levando a melhor como Artista Feminina Favorita e desbancou nomes de peso da música latina como Shakira, Becky G, Natti Natasha e Karol G.

"Meu Deus, muito obrigada! Antes de tudo, que emoção estar aqui. O Brasil é um país latino, mas falamos português, isso faz com que as coisas se dividam um pouco. Vir aqui e aprender toda essa cultura incrível em espanhol, os cantores, a música, é algo incrível. Muito obrigada pelo espaço e por tudo!", agradeceu a brasileira ao receber o troféu.

A cantora também brilhou durante uma performance do hit "Mi Niña", parceria com Wisin, Myke Towers e Maluma, e atraiu olhares com um macacão pink da Gucci coberto de cristais.