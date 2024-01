Angelina Jolie inaugura loja em prédio que pertenceu a Andy Warhol e Basquiat

Nos anos 1970, quem passava pelo prédio número 57 na rua Great Jones, em Nova York, poderia encontrar Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat. Artistas que foram proprietários e fizeram no edifício de dois andares de casa e ateliê. Já em 2024, o mesmo endereço serve de espaço para o Atelier Jolie, nova boutique de Angelina Jolie.

Há dois anos, Angelina e sua filha Zahara escolheram prédio para abrigar a marca familiar.

A nova loja tem atendimento somente com hora marcada e vende roupas feitas com materiais vintage e antigos. O espaço conta com café, galeria de arte e ateliê.

A primeira colaboração da marca foi feita com a marca francesa Chloé. As peças da coleção cápsula são feitas a partir de materiais sustentáveis e os lucros serão destinados para capacitação de artesãos e alfaiates do ateliê.

"Poucas marcas de luxo são certificadas como empresas B. Foi importante para mim trabalhar com a Chloé, uma das primeiras marcas de luxo a ter o certificado. Sinta-se confortável e linda nesta coleção cápsula. Meus ganhos com esta colaboração serão investidos no estabelecimento de estágios para alfaiates e artesãos no Atelier Jolie”, publicou a atriz.

O espaço teve grande importância no desenvolvimento artístico de Basquiat, que morou de aluguel no espaço de Warhol. Na década de 1980, Basquiat produziu obras como “King Zulu” e “Riding With Death” no local.

Após a morte de Basquiat, artistas de rua passaram a cobrir a fachada do edifício com coroas e pela sigla SAMO, em homenagem ao pintor.

"É um privilégio estar neste espaço. Faremos o nosso melhor para respeitar e honrar o seu legado artístico com comunidade e criatividade. Espero ver vocês lá. As irmãs de Jean-Michel Basquiat, Lisane Basquiat e Jeanine Heriveauxex, iluminam sua contribuição para a história da arte na exposição King Pleasure", publicou o ateliê ao divulgar a abertura do novo espaço.

Outros imóveis que perteceram a Andy Warhol

Do lado de fora, o prédio número 342 na Rua Bowery, em Nova York, pode parecer comum com os vizinhos, mas nas décadas passadas foi ocupado por Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat e outros artistas.

Em 2022, a construção de quatro andares foi à leilão.

Durante as décadas de 1970 e 1980, Jean-Michel Basquiat era conhecido por pintar no quintal, e o The Cramps costumava tocar no porão do prédio. Com apartamentos em estilo loft, o edifício tem lance inicial de 5,699 milhões de dólares.

Warhol comprou o número 342 da Rua Bowery e o número 57 da Great Jones Street em 1970 e conectou as propriedades através do quintal. Porém, após a morte de Warhol e Basquiat, os prédios voltaram para suas configurações originais.

À época, o primeiro andar era ocupado por um restaurante japonês e um estúdio de 61 metros quadrados. Os outros três andares estavam ocupados por um apartamento por andar, de 120 metros quadrados, com um quarto, banheiro e espaço para home office.