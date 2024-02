Angelina Jolie e Alicia Keys: os novos musicais da Broadway em 2024

A cena teatral nova iorquina ganha em 2024 nove novas peças na Broadway. The Notebook, Water for Elephants, The Who's Tommy, The Outsiders, com produção de Angelina Jolie, Lempicka, Suffs, Hell's Kitchen, criado por Alicia Keys, The Heart of Rock and Roll e The Great Gatsby agora fazem parte da coleção das apresentações da The Broadway Collection. Confira as sinopses, datas de estreia e teatros.

The Notebook (Diário de Uma Paixão)

Um novo musical baseado no famoso romance e icônico filme, segue Allie e Noah, que vivem um amor proibido na década de 40. A comovente história promete tocar os corações de cinéfilos e amantes da Broadway, com música e letras escritas pela artista indie-pop Ingrid Michaelson.

Estreia 14 de março, no Gerald Schoenfeld Theatre.

Water for Elephants (Água Para Elefantes)

A peça é uma nova adaptação musical inspirada no best-seller do The New York Times. Ambientado em um circo na época da Grande Depressão (EUA) celebra a resiliência do espírito humano e o poder duradouro do amor em meio às circunstâncias mais extraordinárias. Estreia 21 de março, Imperial Theatre.

The Who's Tommy

O musical traz o rock 'n' roll de volta à Broadway. Em 1969, o grupo The Who estourou com a ópera rock que mudou o curso da história da música. 25 anos depois, esse novo espetáculo baseado no icônico álbum do The Who, conta com letras e música de Pete Townshend (e enredo de Pete e Des Mcanuff) para emocionar fãs da banda e a nova geração. Tommy testemunha o assassinato acidental do pai e fica surdo, mudo e cego, porém consegue triunfar sobre suas adversidades se transformando em um superstar internacional do pinball. Estreia no Nederlander Theatre, 28 de março de 2024.

The Outsiders

Com Angelina Jolie como produtora, chega à Broadway a adaptação musical do romance de S.E. Hinton e do filme de Francis Ford Coppola (1983), The Outsiders. Ambientado em Tulsa, Oklahoma, nos anos 1960, Ponyboy Curtis, de catorze anos, luta pela sobrevivência e busca um propósito de vida. A trama revela as duras realidades do amadurecimento e a força duradoura da amizade. Estreia no Bernard B. Jacobs Theatre em 11 de abril de 2024.

Lempicka

Lempicka é inspirado na vida de Tamara de Lempicka, revolucionária pintora polonesa do movimento Art Déco. Abrangendo décadas de turbulência política e pessoal, fascismo e boemia, Lempicka é contada pela música pop e explora as contradições de um mundo em crise e de uma mulher à frente de sua era. Estreia no Longacre Theatre em14 de abril de 2024.

Suffs

Suffs é uma experiência cultural profunda para quem visitar NYC. Emocionante musical liderado por um elenco de mulheres e artistas não binários, revela a jornada do movimento pelo sufrágio feminino – por isso “Suffs”- a partir de 1913, lançando luz sobre os indivíduos e eventos notáveis que pavimentaram o caminho para a igualdade de gênero. Estreia no Music Box Theatre em 18 de abril de 2024.

Hell's Kitchen

Hell's Kitchen, um musical brutal e eletrizante criado por Alicia Keys, vencedora de 15 prêmios Grammy. A envolvente história de amadurecimento convida a plateia a perseguir seus sonhos, honrar suas raízes, encontrar sua identidade e desenvolver suas vozes. Estreia no Shubert Theatre, em 20 de abril de 2024.

The Heart of Rock and Roll

The Heart of Rock and Roll é uma nova comédia musical incendiada pelos sucessos atemporais da banda americana Huey Lewis and The News. A jornada atemporal de amor e autodescoberta de dois trintões que pensavam ter a vida resolvida até descobrirem um ao outro é contada por hits como “Do You Believe in Love”, “Hip to Be Square”, “The Power of Love e muito mais. Estreia em 22 de abril de 2024 no James Earl Jones Theatre.

The Great Gatsby

O musical baseado no romance de F. Scott Fitzgerald (1925) traz a história de milionários misteriosos e valiosas lições ao Broadway Theatre. O show transporta o público à época do apogeu dos anos 20, um tempo de festas, paixão e excitação, convidando viajantes a imergirem no mundo de uma das mais amadas obras-primas literárias de todos os tempos. No Broadway Theatre a partir de 25 de abril de 2024.