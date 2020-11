Ana Maria vai comandar Mais Você em homenagem a Tom Veiga nesta segunda

A apresentadora Ana Maria Braga comentou a morte de seu colega de trabalho Tom Veiga neste domingo. Tom interpretava o personagem Louro José e foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro. O programa Mais Você desta segunda-feira está confirmado, e Ana Maria deve fazer uma homenagem ao artista e ao personagem.

“Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração”, declarou a apresentadora em uma publicação no Instagram.

O personagem foi criado pela equipe de Ana Maria Braga quando a apresentadora ainda estava na emissora Record, apresentando o programa Note e Anote.

Ao longo do anos, Ana e Tom desenvolveram uma relação tão próxima que o papagaio servia quase como um “copiloto” do programa. Irreverente e piadista, Louro José era chamado de “filho” por Ana Maria.

Tom Veiga e a Rede Globo sempre preferiram esconder o rosto por trás do personagem, o que fazia com que o artista posasse raramente para fotografias.