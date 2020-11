Ana Maria Braga faz homenagem ao vivo na TV para “Louro José”

Redação, com agências

A apresentadora Ana Maria Braga fez uma homenagem ao seu colega de trabalho Tom Veiga, em seu programa Mais Você, nesta segunda-feira, 2. Tom interpretava o personagem Louro José e teve um AVC em seu apartamento no Rio de Janeiro neste domingo.

Ana comentou, emocionada, no programa, que foi gravado ao vivo, que é uma ironia que seu “filho amado, com quem conviveu 25 anos”, tenha falecido na véspera do Dia de Finados. “Ele deu vida a uma ideia. Hoje perco um grande amigo. Nunca discutimos ou brigamos. Dói assim como uma mãe perde o filho, porque filho é um companheiro. Está sempre junto. Não podia deixar de estar aqui hoje.”

O bom dia de hoje dói, mas é também cheio de afeto, boas lembranças e amor.

A apresentadora já havia comentado sobre a morte de Veiga nas redes sociais. “Perdi meu parceiro de todo dia. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração”, declarou a apresentadora em uma publicação no Instagram.

O personagem foi criado pela equipe de Ana Maria Braga quando a apresentadora ainda estava na emissora Record, apresentando o programa Note e Anote.

Ao longo do anos, Ana e Tom desenvolveram uma relação tão próxima que o papagaio servia quase como um “copiloto” do programa. Irreverente e piadista, Louro José era chamado de “filho” por Ana Maria.

Tom Veiga e a Rede Globo sempre preferiram esconder o rosto por trás do personagem, o que fazia com que o artista posasse raramente para fotografias.