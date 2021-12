Aml Ameen dirige primeira comédia romântica negra britânica

Em parte inspirado em sua própria vida, o ator Aml Ameen diz que sua estreia na direção, Boxing Day, é diferente de outros filmes de fim de ano por ser a primeira comédia romântica natalina do Reino Unido com um elenco de maioria negra.

Além de dirigir e corroteirizar o filme, Ameen interpreta Melvin, escritor britânico radicado em Los Angeles que volta ao lar em Londres para o Natal para apresentar a noiva americana, Lisa, à família britânico-caribenha.

As coisas se complicam quando Lisa conhece a ex-namorada de Melvin, atualmente uma estrela pop famosa e ainda uma amiga muito próxima da família.

"É um filme sobre minha família e como fazemos coisas e inspirou pensamentos da minha vida. E depois está... muito claro que é o primeiro com um elenco majoritariamente negro, e isso é um momento histórico, monumental", disse Ameen à Reuters.

O filme rende muitas risadas, além de cenas tipicamente festivas de Londres. Em uma referência ao popular filme natalino Simplesmente Amor, Melvin aparece na janela de Lisa com grandes cartões de mensagem.

"Na história do cinema britânico na verdade não temos muita coisa... que tenha um elenco majoritariamente negro que não lide com trauma, e esta é uma das coisas que lidam com nossa alegria", disse Ameen, conhecido por Yardie e pela série I May Destroy You.

Leigh-Anne Pinnock, cantora da banda Little Mix, faz sua estreia como atriz na pele da ex-namorada de Melvin, Georgia.