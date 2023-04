América do Sul recebe primeiro superiate de alto luxo

Com uma costa e vias navegáveis interiores que totalizam mais de 50 mil quilômetros, o Brasil vem despontando na náutica mundial. Depois do registro superior a 20% de movimentação econômica no setor no último ano e com projeção de faturamento recorde para 2023, as águas de Santa Catarina foram palco da chegada da maior embarcação de luxo da América Latina.

Produzida na Itália pela mundialmente renomada Benetti, o superiate Oasis 40 aportou em Itajaí (SC) na semana passada, e permanece no estado para testes nos próximos dias, antes de partir para o Sudeste brasileiro. Avaliado em aproximadamente R$ 200 milhões, o gigante impressiona pela imponência de seu design, pela alta complexidade construtiva, elegância e por suas proporções, marca registrada do Grupo Azimut-Benetti, do qual a Azimut Yachts Brasil e Benetti Yachts fazem parte.

"A chegada de uma embarcação desse porte, além de ser um marco para a história da náutica brasileira e para a América do Sul, representa mais um grande salto para o Grupo Azimut-Benetti, considerado o maior estaleiro do mundo. Demonstra ainda a alta maturidade do parque fabril instalado em Santa Catarina, o único fora da Itália, que, além de produzir modelos com a mesma excelência da marca destinados ao mercado internacional, também importa embarcações altamente inovadoras e complexas e está devidamente capacitado para prestar todo o suporte técnico e comercial em grandes operações", explica o CEO da Azimut Yachts do Brasil, Francesco Caputo.

A fábrica do Grupo Azimut-Benetti no Brasil tem registrado crescimento de dois dígitos ao ano desde sua instalação no país em 2010. Nessa unidade, são produzidas embarcações de 51 a 100 pés com a mesma excelência produtiva da matriz italiana, inclusive, com modelos exclusivamente fabricados aqui e destinados ao mercado internacional.

"A vinda deste superiate demonstra a força do grupo Azimut Benetti no Brasil, já que os icônicos modelos da marca - embarcações customizadas a partir de 90 pés até mais de 100 metros e de extremo luxo - são mais comuns nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos e na Europa. A cultura dos superiates ainda é jovem no Brasil, mas está em crescente expansão graças ao desenvolvimento dos setores envolvidos para atender esses navios de altíssimo luxo. Temos orgulho em afirmar que a chegada da filial do Grupo Azimut-Benetti ao Brasil, há mais de 10 anos, contribuiu para esse crescimento, que impacta uma série de outros setores", complementa Caputo.

Detalhes do Oasis 40M

O Oasis 40M é um superiate customizado da marca Benetti Yachts, que carrega mais de 150 anos de história e integra o Grupo Azimut-Benetti. Além da sua grandiosidade, privilegia os espaços ao ar livre, como um lounge com piscina de borda infinita, além de uma jacuzzi no flybridge, o terceiro andar da embarcação, acima do convés principal, e amplas áreas de convivência ao ar livre, cinema e possibilidade de customizar com academia. Além da beleza e suntuosidade de peças de assinatura de arquitetos e designers que são referência mundial, tornando-a uma verdadeira obra de arte. O design exterior tem uma combinação perfeita de requinte italiano e linhas clássicas inglesas, trazidos pelo RWD, premiado estúdio britânico com reputação de líder mundial em elegância.

No interior, a Oasis 40M impressiona com um amplo salão que integra a sala de estar e jantar com portas panorâmicas curvilíneas que se abrem automaticamente e dão a sensação de pertencimento à imensidão do horizonte. Foi elaborado pelo escritório de Nova York Bonetti/Kozerski Architecture, que estreou no mundo dos iates e trouxe novas ideias e soluções de design sem precedentes. As configurações interiores apresentam características que impressionam pela sofisticação minimalista e, com isso, agradam os perfis mais exigentes. A embarcação tem cinco impressionantes cabines para os hóspedes e convidados, além de outras cinco para a tripulação.