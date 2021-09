Amarula lança licor sabor café: veja 5 receitas de drinks e sobremesas

Licor cremoso mais premiado do mundo, a Amarula está lançando um novo sabor neste mês. Trata-se da Amarula Ethiopian Coffee, uma bebida produzida com a fruta marula, exclusiva dos solos africanos, e com café da Etiópia.

A Amarula é único o licor cremoso do mundo produzido a partir do fruto marula, que cresce livre e sem cultivo nas planícies da África. Os frutos nascem apenas uma vez por ano e amadurecem no verão. A colheira é feita à mão pelas comunidades locais, que sabem a hora da certa da coleta quando os elefantes se aproximam das árvores para comer a marula --- o que explica o logo da marca. Confira 5 receitas de drinks (e uma de sobremesa) para inspirar seu final de semana.

1 Coffee on the rocks

- 75ml de Amarula Ethiopian Coffee

- Gelo

Modo de preparo

Encha um copo baixo com gelo e sirva uma dose de Amarula Ethiopian Coffee, para apreciar o verdadeiro sabor do licor africano com um toque de café.

2 Marula Infusion

- 75ml de Amarula Ethiopian Coffee

- 25ml de Frangelico

- Gelo

- Finalize com 3 grãos de café

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira, e agite forte. Coe o líquido em uma taça e finalize com os 3 grãos de café para realçar o aroma.

3 Amarula Power

- 60ml de Amarula Ethiopian Cofee

- 30ml de café espresso

- 5ml de mel de cacau

- Gelo

Modo de Preparo

Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira, agite bastante e coe para um copo com gelo. Você ainda pode finalizar perfumando o drink com essência de cumaru, que traz um aroma delicioso de coco e caramelo.

4 Amarula Sour

- Cubos de gelo

- 70ml de café expresso

- 20ml de Xarope de limão tahiti

- 60ml de Amarula Ethiopian Coffee

Modo de preparo

Em um copo com cubos de gelo adicione o café espresso e misture com o xarope de limão. Para finalizar, acrescente a dose de Amarula Ethiopian Coffee.

5 Amarula Don Pedro

450ml de sorvete de baunilha

120ml de chantilly

175ml de Amarula Cream

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Depois, sirva em um copo e polvilhe com raspas de chocolate para decorar. Um brinde!

Mousse de Amarula Coffee

- 160ml de Amarula Ethiopian Coffee

- 250g de chocolate amargo 70% de chocolate

- 280ml de creme de leite duplo

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria, despeje a Amarula Ethiopian Coffee e mexa até incorporar. Mantenha no fogo até obter um ganache liso e brilhante. Despeje em uma travessa, cubra com o creme de leite duplo batido e finalize com raspas de chocolate.