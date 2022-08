Alonso será o substituto de Vettel na Aston Martin na temporada 2023 da F1

Após o anúncio de aposentadoria de Sebastian Vettel na semana passada, Fernando Alonso irá substituir o piloto tetracampeão.

Alonso, atualmente bicampeão mundial de Fórmula 1, correrá pela Aston Martin a partir do ano que vem. O piloto espanhol, que corria pela Alpine, de propriedade da Renault, assinou um contrato de vários anos, conforme anunciado pela equipe hoje, 1º.

Já a vaga de Alonso na Alpine poderá ser preenchida pelo reserva australiano, Oscar Piastri, de 21 anos. Piastri foi o campeão de Fórmula 2 do ano passado.

Em um comunicado da Aston Martin, Alonso disse que: "Ainda tenho fome e ambição de lutar para estar na frente e quero fazer parte de uma organização comprometida em aprender, desenvolver e ter sucesso".

"A paixão e o desejo de realizar que tenho observado me convencem a manter meu prazer e compromisso com o esporte. Pretendo vencer novamente neste esporte e, portanto, tenho que aproveitar as oportunidades que me parecem certas", disse.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.

We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.

Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2022