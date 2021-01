Alexandra Loras entra no Shark Tank Brasil para investir em “negócios da quebrada”

Alexandra Loras, ex-consulesa da França, fez fama no país com suas consultorias de inclusão étnico-racial em diversas empresas do país. Ganhadora de mais de 20 prêmios, autora de livros e um dos maiores nomes do empoderamento feminino da atualidade, Loras agora também é integrante do time do Shark Tank Brasil.

No episódio que vai ao ar nesta sexta-feira (22), Loras será mais uma investidora anjo da quinta temporada do Shark Tank Brasil. No reality de empreendedorismo do Sony Channel Loras mostrará seu lado investidor: “Já dou o spoiler que vou investir em vários negócios da quebrada no programa”, conta.

Ao lado de Loras, estarão os cinco tubarões: João Appolinário, fundador da Polishop, Camila Farani, uma das maiores investidoras-anjo do país, Caito Maia, fundador e CEO da Chilli Beans, Carol Paiffer, CEO da ATOM S/A e José Carlos Semenzato, especialista no setor de franquias.

O programa trará histórias emocionantes e mostrará a importância do empreendedorismo nas comunidades do país. É o caso dos sócios Diego e Diogo, que abriram uma empresa para ensinar pessoas da periferia a aprender a falar inglês à distância. Assim como os sócios da Grood.me, Ronaldo e Tami, que também foram em busca de expandir a empresa de marketing digital e apoiar outros empreendedores.

Os trabalhos já revelaram muitos talentos escondidos nas empresas. Sobre a escolha dos participantes do programa ela comenta, “uma das coisas muito bacana foi a curadoria desses perfis de empresários negros.” Em seus workshops e consultorias, ela aborda temas variados, como afro-consumismo, publicidade conscientes, beleza negra e antropologia e cultura da favela.

Um outro caso, que despertou muita atenção dos investidores, foi o negócio de Jozi Beliziario, que desenvolveu a Aneesa. Ela foi em busca de investimento para sua loja online, que pretende comercializar bonecas negras, que podem representar metade da população brasileira. Ela sonha em abrir um e-commerce e deixar o tradicional trabalho para dedicar-se apenas ao próprio negócio.

A nova temporada de Shark Tank Brasil é exibida pelo Sony Channel todas as sextas-feiras, às 22h. No canal do Youtube oficial do programa, é possível assistir o “Shark Talk”, um quadro de entrevistas com os Sharks.