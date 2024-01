Além de 'Saltburn': veja 4 castelos para conhecer de graça na Europa

O filme "Saltburn" chegou à plataforma do Prime Video fazendo barulho: com cenas longas de nudez e sexo, bem como um roteiro coberto por polêmicas, a produção de Emerald Fennell é uma das favoritas às grandes premiações do cinema. Mas nem só de obsessões vive o longa: a fotografia, importante aliada na produção, impressiona — sobretudo quando mostra o castelo de Saltburn, luxuosa arquitetura que serve como pano de fundo do filme.

Assim como o castelo de Saltburn, existe uma porção de outros tão bonitos quanto o do filme, espalhados por todo o mundo e principalmente pela Europa. Mas para viver uma autêntica experiência “à la Oliver Quick”, esta visita tem que ser de gratuita. Por isso, a Civitatis, plataforma online de visitas guiadas, separou uma lista com quatro castelos que têm visita gratuita para conhecer. Confira:

1 - Castelo de Praga, República Tcheca

O Castelo de Praga foi nomeado pelo Guinness World Records Book como o maior castelo do mundo. Localizado no centro da cidade de Praga e fundado no século IX, o castelo tem alguns edifícios, incluindo o Palácio Real, a Catedral de São Vito, a Torre da Pólvora e o Palácio Lobkowicz. O Castelo de Praga é a atual residência presidencial.

2 - Castelo de Buda, Hungria

O Castelo de Buda é um complexo de edifícios históricos localizados na colina de Buda, em Budapeste. Em 1987, foi classificado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. O Palácio Real, a Basílica de São Matias, a Igreja de Nossa Senhora da Saúde e o Bastião dos Pescadores fazem parte do complexo do castelo.

3 - Castelo de Bratislava, Eslováquia

O Castelo de Bratislava está localizado às margens do Rio Danúbio, a 85 metros de altura, no alto de uma colina. A construção, iniciada no século X, é composta pela Catedral de São Martinho, o Palácio Primacial e o Bastião de São Miguel. O castelo foi a residência da família real húngara e é atualmente a residência oficial do presidente da República.

4 - Castelo de Santa Bárbara, Espanha

O Castelo de Santa Bárbara está situado no monte Benacantil, um monte rochoso de 166 metros de altitude em frente ao mar. O castelo foi construído no século IX pelos muçulmanos e depois conquistado pelos cristãos no século XIII. Foi usado como fortaleza durante séculos e também serviu como prisão. Atualmente, é um museu.

Onde assistir a Saltburn?

O longa já está disponível na plataforma de streaming da Amazon.