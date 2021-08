Álbum póstumo de Michael Jackson pode ser lançado em breve

A família de Michael Jackson está planejando lançar um álbum póstumo do músico em breve. Segundo o irmão, Tito, o artista teria deixado um arquivo muito grande com material que seria aproveitado no novo disco.

O rei do pop morreu em 2009, devido uma overdose de remédios. De acordo com o irmão do artista, que concedeu entrevista para o The Sun, "há mais música para lançar. Ele tem muitas músicas", afirmou .

O empresário disse que a família Jackson tem planos de gravar um novo álbum de estúdio, o primeiro desde 1989. "Seria tão agradável trabalhar em um álbum com Michael mais uma vez! Qualquer coisa que funcionasse, estaríamos dispostos a tentar e ver o que acontece", explicou Tito.

"Está além do nosso controle, mas eles sempre tentam obter nossa participação e estamos sempre felizes em oferecer", disse ele, em referência à Sony, que pagou US $ 750 milhões (o equivalente a R$ 3,8 bilhões) em 2016 pela participação dos Jacksons no catálogo de publicação de música Sony/ATV.

"É definitivamente uma ideia brilhante. Estamos pensando em fazer algo, então, esperançosamente, isso se concretizará", concluiu Tito, sem revelar uma previsão de lançamento. Tito esteve no Reino Unido neste fim de semana, se apresentando com os Jacksons no Happy Days Festival, em Surrey.