'Air': filme que conta a história do icônico tênis de Michael Jordan estreia hoje (6)

Fanáticos por esporte, amantes da NBA e colecionadores de sneakers estarão nos cinemas neste final de semana. O filme “Air: a história por trás do logo” estará em cartaz a partir desta quinta-feira (6), nos cinemas espalhados pelo Brasil e ao redor do mundo.

O longa conta como o diretor da Nike, Sonny Vaccaro, e o fundador da marca, Phil Knight, buscam alavancar a empresa apostando em uma estrela até então não consolidada no basquete: Michael Jordan.

“Se considerarmos a longevidade da marca e a capacidade de remuneração que ela demonstrou nas últimas décadas, Jordan é o maior nome da história do marketing esportivo em todos os tempos. Sua parceria com a Nike foi fundamental para isso, porque impulsionou ambos em um momento de crescimento da indústria de produtos esportivos e de expansão do basquete como um esporte global. Foi um casamento muito potente e bem gerido por todos esses anos. É um estilo de vida, um ideal, uma inspiração, por isso que o vemos em outros ambientes que não apenas o do basquete, como na música e nas telas”, afirma Bruno Maia, CEO da Feel The Match e executivo de inovação no esporte.

O elenco está recheado com grandes nomes de Hollywood. Matt Damon interpreta Sonny, Ben Affleck, além de dirigir a obra, faz o papel de Knight. Os dois juntos venceram o Oscar pelo roteiro de “Gênio Indomável”, no ano de 1997. Viola Davis, também vencedora do Oscar, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, em 2017, interpreta a mãe de Jordan, Deloris. O filme ainda conta com Chris Tucker, Jason Bateman e Marlon Wayans.

Ben Affleck revela que pediu a benção de Jordan para a produção e recebeu de volta apenas uma solicitação: que Viola Davis deveria interpretar sua mãe. Julius Tennon, casado com Viola fora das telas, faz o papel do pai de Michael, James.

“Seja na tela do cinema em ‘Space Jam’, nos anos 90, no sofá de casa com a série documental ‘The Last Dance’, ou agora com ‘Air’, toda vez que os bastidores da carreira de um grande ídolo são representados, isso inspira gerações, refletindo em todas as áreas do esporte, crescendo demandas relacionadas. Nossos primeiros projetos esportivos foram justamente em quadras de madeira para o basquete. É um detalhe que pode passar despercebido até para fãs da modalidade, mas os basqueteiros precisam ouvir o som da bola, enquanto olham para a cesta no ataque, e para o corpo do jogador adversário na defesa. Os assoalhos de madeira maciça proporcionam isso e nossos pisos serão utilizados na Olimpíada de Paris-2024", aponta Victor Schildt, diretor administrativo-financeiro da Recoma, empresa que forneceu as quadras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio-2016.

O tênis Air Jordan instantaneamente se tornou um sucesso de vendas. Já no seu lançamento, em 1984, a Nike bateu todas as suas expectativas. O planejamento era faturar cerca de R$ 15 milhões nos primeiros três anos, mas somente no primeiro ano a produção alcançou o número de R$ 638 milhões, muito também pela proibição de David Stern, então comissário da liga, pois os calçados, com traços vermelhos, violavam as regras de cores da competição, que permitia somente o branco.

O sucesso só aumentou quando a carreira de Jordan progrediu. No início dos anos 90, ele liderou os Bulls ao tricampeonato da NBA e os EUA à medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona, em 1992. Após a morte de seu pai, em 93, o astro quis realizar o sonho de seu mentor e foi jogar beisebol. Mas a trajetória durou pouco mais de um ano, e logo retornou ao basquete, faturando mais um tricampeonato em Chicago. Depois de outro hiato, aposentou-se de vez no Washington Wizards, em 2003, aos 40 anos de idade.

Michael Jordan é o atleta mais bem pago da história, segundo a revista Forbes, mas somente 4% de sua fortuna vieram das quadras. Em salários pagos pelo Chicago Bulls, além do Washington Wizards, em suas duas últimas temporadas, o camisa 23 recebeu R$ 456 milhões. Já com sua marca, o valor salta para R$ 1.3 bilhão, montante que representa apenas 5% do que a Nike arrecadou: R$ 25.3 bilhões.

O grande fracasso

Inquestionável e lenda dentro das quatro linhas, Jordan vem sofrendo como dono do Charlotte Hornets, equipe da NBA. Em 2010, tornou-se o primeiro ex-jogador a adquirir uma equipe e também o único homem negro entre os donos.

De lá para cá, a franquia teve mais treinadores do que classificações para os playoffs. Somente três vagas na pós-temporada, duas delas ainda com o nome de Bobcats, enquanto cinco comandantes trabalharam dentro da administração de Jordan. E, para o futuro próximo, o cenário continua sombrio. O time já está eliminado, e LaMelo Ball, principal jogador de Charlotte, teve uma lesão séria no tornozelo direito e retornará somente no decorrer da próxima temporada.

A esperança dos Hornets tem nome e sobrenome: Victor Wembanyama. As piores campanhas do atual campeonato estarão no pote para receber a escolha de número um do próximo draft, que deverá ser o jovem francês. De acordo com a Odds&scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas em todo o mundo, a franquia de Michael Jordan tem uma cotação de 7.30 para ficar com a primeira colocação, a quarta melhor posicionada no sorteio.

No entanto, a paciência de Jordan parece estar no fim. Segundo a ESPN norte-americana, o atual dono dos Hornets está ouvindo ofertas para a venda da franquia. Ainda não se sabe se Jordan continuaria como sócio minoritário ou investiria em alguma outra equipe, seja ela do basquete ou de algum outro esporte. Mesmo com a “derrota” nesta etapa de sua carreira, o maior nome da história da bola laranja deixaria o negócio com um lucro gigantesco. Em 2010, ele adquiriu a fatia majoritária por R$ 1.3 bilhão e agora o valor está cotado em R$ 8.6 bilhões.