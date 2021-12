Aguero deve anunciar aposentadoria na quarta-feira, diz jornal

Sergio Aguero, atacante do Barcelona, deve anunciar sua aposentadoria nesta semana após uma avaliação cardíaca, encerrando a carreira aos 33 anos, noticiou o jornal espanhol El Periodico nesta segunda-feira.

O Barcelona não quis comentar e o agente e amigos do jogador argentino não estavam disponíveis para confirmar a informação, mas fontes a par da situação confirmaram à Reuters que uma cerimônia está sendo preparada pelo clube para a quarta-feira.

O ex-jogador do Manchester City e do Atlético de Madri, que chegou ao Barça com uma transferência livre na pré-temporada, recebeu atendimento médico no gramado depois de se queixar de dores no peito e tontura durante o empate de 1 x 1 com o Alavés na liga espanhola em outubro e teve que ser levado ao hospital.

Dias mais tarde, o Barcelona anunciou que Aguero desfalcaria a equipe por ao menos três meses na esteira da avaliação cardíaca. Reportagens sobre sua possível aposentadoria surgiram nas mídias espanhola e argentina pouco depois.

"Aguero foi submetido a um diagnóstico e processo terapêutico do doutor Josep Brugada", disse o Barcelona em um comunicado em novembro.

Depois de começar a temporada com um problema na panturrilha, Aguero fez cinco atuações em todas as competições em sua curta passagem pelo Barça e marcou um gol no clássico contra o Real Madrid.