Agenda cultural em São Paulo: shows, peças e exposições para o fim de semana

Neste fim de semana, São Paulo recebe uma variedade de atrações culturais. A Japan House preparou a vivência Entre Fios e Movimentos: O bashōfu na Dança de Okinawa, apresentada pelo dançarino e professor de danças tradicionais okinawanas Satoru Saito. Já em comemoração aos 40 anos de carreira, a banda britânica Simply Red se apresentará no Allianz Parque.

Osesp

No dia 16 de março (domingo) acontece a abertura da série de Recitais em 2025. O pianista canadense Marc-André Hamelin executa um programa com peças de Haydn, Beethoven, Medtner e Rachmaninov – como sua monumental Sonata nº 2, Op. 36, obra enfrentada apenas por pianistas de técnica “titânica”. A apresentação será na recém-inaugurada Estação CCR das Artes, ao lado da Sala São Paulo.

Serviço: Estação CCR das Artes. Endereço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo. 16 de março, 18h. Ingressos: de R$ 42 a R$ 150. Bilheteria (INTI): osesp.byinti.com e salasaopaulo.byinti.com

Simply Red

Em comemoração aos 40 anos de carreira, a banda britânica Simply Red saiu em turnê mundial. No Brasil, a banda se apresentará em São Paulo no dia 15 de março no Allianz Parque.

Serviço: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo​. Data: 15 de março de 2025​. Horário: Abertura dos portões às 16h; show previsto para iniciar às 21h​

Restinga de Canudos

Estreia amanhã, 14, no Sesc Belenzinho, o novo espetáculo da Cia. do Tijolo, Restinga de Canudos, que reconstrói, em cena, a vida na Vila de Canudos para além do massacre registrado por Euclides da Cunha, em Os Sertões. Com direção de Dinho Lima Flor, que também assina a criação e dramaturgia junto de Rodrigo Mercadante, a peça dá protagonismo à comunidade anônima que ergueu o povoado no sertão baiano, antes de ser arrastada para a guerra sob a liderança de Antônio Conselheiro. Em cartaz até 27 de abril.

Serviço: Espetáculo: "Restinga de Canudos", com Cia. do Tijolo. De 14 de março a 27 de abril de 2025. Sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 17h. Valores: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada), R$ 15 (Credencial Sesc). Ingressos à venda no portal SescSP e nas bilheterias das unidades. Endereço: Rua Padre Adelino, 1000. Telefone: (11) 2076-9700

Instituto Tomie Ohtake

Instituto Tomie Ohtake (Instituto Tomie Ohtake/Divulgação)

O Instituto Tomie Ohtake anuncia a mostra Instituto Tomie Ohtake visita Coleção Vilma Eid – Em cada canto, que se dedica a examinar o acervo da colecionadora e galerista Vilma Eid, que nos últimos quarenta anos forjou uma coleção singular, reunindo trabalhos de mais de 100 artistas entre os ditos populares, modernos e contemporâneos. Com mais de 300 obras divididas em duas salas, a mostra tem curadoria de Ana Roman e Catalina Bergues e ficará em cartaz entre 14 de março e 25 de maio de 2025, paralelamente à exposição Patricia Leite – Olho d’água.

Serviço: Av. Faria Lima 201 (Entrada pela Rua Coropé, 88) - Pinheiros SP. Instituto Tomie Ohtake visita Coleção Vilma Eid – Em cada canto. Em cartaz de 14 de março a 25 de maio de 2025. De terça a domingo, das 11h às 19h – entrada franca

Japan House

Para trazer uma imersão ainda maior na exposição Princípios Japoneses: Design e Recursos, a JHSP preparou a vivência Entre Fios e Movimentos: O bashōfu na Dança de Okinawa, apresentada pelo dançarino e professor de danças tradicionais okinawanas Satoru Saito. Na atividade, que acontece no dia 16 de março, às 14h, ele abordará a história e os usos da técnica têxtil tradicional bashōfu, um tecido leve criado a partir da fibra da banana, e seu emprego no figurino de apresentações de danças tradicionais de Okinawa, província que tradicionalmente produz as peças têxteis. Após a apresentação de algumas danças utilizando o kimono de bashōfu, o público vai aprender alguns passos da dança de Okinawa, aprofundando a vivência e o significado cultural da técnica têxtil.

Serviço: Japan House São Paulo. Avenida Paulista, 52 – São Paulo. Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. Exposição “A vida que se revela”. Período: até 13 de abril de 2025. Exposição “Princípios Japoneses: Design e Recursos”. Período: até 4 de maio de 2025. Para participar do evento presencialmente, é necessária a inscrição prévia via Hoppin.