Agenda cultural em São Paulo: shows, peças e exposições para o fim de semana

Neste final de semana em São Paulo, a programação cultural terá a nova exposição da Casio no Museu da Imigração Japonesa que celebra os 60 anos da primeira calculadora eletrônica do mundo. Já o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand apresenta no mês de julho uma programação especial de férias com experiências culturais e criativas para crianças e famílias. Confira.

Exposição

A Casio inaugurou no Museu da Imigração Japonesa uma exposição que celebra os 60 anos da primeira calculadora eletrônica do mundo, inovação que se tornou símbolo de revolução tecnológica. A mostra reúne modelos lendários e relatos sobre seu impacto na educação e na tecnologia. A exposição apresenta uma linha do tempo visual com imagens e marcos históricos de modelos icônicos da Casio, começando pela calculadora 001. Considerada um divisor de águas na história do cálculo eletrônico, ela foi o ponto de partida para inovações que viriam.

Serviço: Exposição 60 Anos da Calculadora CASIO 001. Local: Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. Endereço: R. São Joaquim, 381 — Liberdade — São Paulo. Valores: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudante). Até 31 de julho de 2025. Horário: De terça a domingo, das 10h às 17h (Bilheteria fecha às 16h)

Shows

Vanessa da Mata se apresenta em São Paulo no dia 19 de julho, sábado. A artista sobe ao palco com o show da sua nova turnê, Todas Elas, no Vibra São Paulo. A cantora vai apresentar músicas do álbum recém lançado, clássicos da carreira da musicista e algumas belas surpresas.

Seu novo álbum Todas Elas, lançado dia 12 de maio, apresenta onze músicas autorais com participação de João Gomes, Robert Glasper e Jota.pê, nas faixas Demorou e Um Passeio Com Robert Glasper Pelo Brasil e Troco Tudo, respectivamente. “Esse álbum poderia contar a história de várias mulheres. São várias mulheres dentro dele: mulheres que compõem a minha pessoa, as minhas facetas, os meus momentos, os momentos de grandes e boas ilusões e algumas desilusões”, diz Vanessa.

Serviço: Vanessa da Mata em São Paulo. Data: 19 de julho, sábado às 22h. Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida)

Masp

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand apresenta no mês de julho uma programação especial de férias com experiências culturais e criativas para crianças e famílias. Públicos de todas as idades poderão participar de atividades como expedições urbanas, visitas mediadas e performances musicais com DJs. Também serão oferecidas oficinas de técnicas como pintura, modelagem, lambe-lambe, birutas e confecção de brinquedos. As atividades realizadas no Vão Livre têm entrada livre e gratuita.

18 de julho, sexta-feira, das 18h às 22h - DJ Renata Corr no vão livre

Seu set une o brilho da disco, a energia da house e da dance music, o groove sintético do new wave e hinos pop dos anos 80, 90 e 2000 com música brasileira e latina. Entrada livre e gratuita, sem necessidade de inscrição

19 de julho, sábado, das 14h30 às 16h30 - Oficina Birutas Voadoras, com Coletivo Flutua

Os participantes vão criar birutas a partir de materiais reutilizados como sacolas plásticas e arames. A atividade trabalha as birutas como objetos que mostram a direção do vento, mas também simbolizam corpos que dançam, protestam e ocupam a cidade com alegria. Público: crianças de 6 a 10 anos com acompanhante responsável. Necessário inscrição online prévia.

10h às 12h - Criações e Construções, com Renata Laurentino no vão livre

Cavaletes de desenhar e pintar feitos de papelão estarão à disposição das crianças e famílias para livre expressão. As obras criadas vão compor uma instalação efêmera e temporária criada coletivamente. Entrada livre e gratuita, sem necessidade de inscrição

16h às 20h DJ Miya B no vão livre

DJ e colecionadora de discos de vinil. Cultiva o groove em sua essência e aplica em seus sets o jazz, funk, soul e o hip-hop. É a DJ oficial do reality Nova Cena, da Netflix. Entrada livre e gratuita, sem necessidade de inscrição.

Teatro

Após temporada em Portugal, o espetáculo Cenas da Menopausa, interpretado por Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello — que também dirige o espetáculo — chega em solo nacional para curta temporada em São Paulo, no Teatro Claro MAIS SP.

Cenas da Menopausa é uma peça sobre a mulher 50+ que retrata situações vividas por mulheres no seu “segundo ato” de vida, por cenas curtas e números musicais com várias personagens divertidas, honestas e, por vezes, dramáticas. As cenas refletem as inquietações, angústias, sonhos e desejos impactados pela maturidade e pela incontornável menopausa.

Serviço: Cenas da Menopausa, até 28 de setembro de 2025. Ingressos a partir de R$ 25. Teatro Claro MAIS SP, R. Olimpíadas, 360 — Vila Olímpia, São Paulo.