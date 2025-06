Agenda cultural em São Paulo: shows, peças e exposições para o fim de semana

Para o fim de semana, diversos espaços culturais de São Paulo oferecem uma programação variada. O Itaú Cultural apresenta a 3ª edição da Mostra de Solos, com apresentações de teatro, dança e palhaçaria, enquanto o Masp traz atividades como a instalação interativa de Iván Argote e apresentações musicais e de yoga no Vão Livre. O Sesc Pinheiros presta uma homenagem a Jorge Ben Jor. Confira.

Itaú Cultural

Até 22 de junho (sempre de quinta-feira a domingo), o Itaú Cultural apresenta a 3ª edição da Mostra de Solos, com 12 espetáculos de teatro, dança e palhaçaria, abordando temáticas como território, violência de gênero e saúde mental versus trabalho. Hoje, acontece o solo de dança Eu Não Sou Daqui, com a performer Carolina Moya. Já no sábado, acontece a apresentação do teatro negro Terror Noturno, com Preto Vidal. E no domingo, acontece, apresentação de dança da performer DEF Estela Laponi sobre o movimento em desequilíbrio, o impreciso, em CAPENGÁ!

Serviço: Mostra de Solos. De 5 a 22 de junho (quinta-feira a sábado, às 20h, e domingo e feriado, às 19h) Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149. De terça-feira a sábado, das 11h às 20h. Domingos e feriados 11h às 19h. Informações: pelo telefone (11) 2168-1777

Masp

Edificio Pietro Maria: restaurante A Baianeira muda para o novo edifício do Masp (Leonardo Finotti/Divulgação)

Durante o mês de junho, a programação gratuita no Vão Livre segue com atividades que ocupam o espaço ao longo da semana. Diariamente, das 10h às 22h, o público pode visitar a instalação interativa O outro, eu e os outros, do artista colombiano Iván Argote. Composta por duas gangorras gigantes que se movem conforme o deslocamento dos visitantes, a mostra reflete sobre o papel do indivíduo no coletivo e no espaço público.

Hoje, 6, das 18h às 22h, a DJ Beea e DJ Mary G (As Mina Risca) traz um repertório que mescla dub, dancehall, funk, brasilidades, jazz e soul. Sua dupla, DJ Mary G, também produtora e apresentadora do programa “Mistérios da Meia Noite” da rádio Na Manteiga, apresenta um set que combina psicodelia, jazz, soul, boogie, ritmos brasileiros e experimentações sonoras.

Já no sábado, 7, das 10h às 12h, o Vão Livre terá Programação infantil: Construções e criações com a natureza urbana. Um ateliê aberto convida as crianças a criarem e brincarem livremente em um ambiente coletivo, com materiais naturais como galhos, pedras, troncos de madeira, sementes, folhas secas e fios. E no domingo, 8, das 10h às 11h, acontece aula de yoga com Karina Grecu, professora sênior certificada pelo Ramamani Memorial Iyengar Yoga Institute, na Índia. Com base na tradição dos Yogasanas (posturas) e Pranayamas (respiração), as práticas propõem um diálogo entre o método clássico do yoga e os desafios contemporâneos.

Serviço: Masp, Av. Paulista, 1578 - Bela Vista, São Paulo - SP

Sesc Pinheiros

No sábado e no domingo os Los Sebosos Postizos se apresentam no Sesc Pinheiros com show em homenagem a Jorge Ben Jor. A apresentação trará as composições do álbum “A Tábua de Esmeralda”. Lançado em 1974, o álbum é considerado como o principal da carreira de Ben Jor, abrindo a sua fase chamada de “alquimia musical” e um dos principais discos da música popular brasileira. No repertório, clássicos como “Os Alquimistas Estão Chegando os Alquimistas”, “O Homem da Gravata Florida”, “Errare Humanum Est”, “Menina Mulher da Pele Preta”, “Zumbi”, “Cinco Minutos”, entre outros.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Pais Leme, 195 - Pinheiros, São Paulo. Sábado, 7, às 21h, domingo, 8, às 18h. Ingressos R$ 18, credencial plena, R$ 30, meia entrada e R$ 60 inteira.

Osesp

Até sábado, 7, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo — Osesp celebra a Semana do Meio Ambiente na Sala São Paulo com um programa inteiramente dedicado a elementos da natureza. Sob regência da maestra búlgara Delyana Lazarova, serão interpretadas a obra contemporânea Suíte da Terra: Madeira e aço, de Dobrinka Tabakova; os Quatro interlúdios do mar, de Benjamin Britten; e Os planetas, de Gustav Holst — esta última com a participação dos naipes femininos do Coro da Osesp.

Serviço: Endereço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo, SP. 6 de junho, sexta-feira, 14h30 [Osesp duas e trinta | Concerto Digital], 7 de junho, sábado, 16h30. Ingressos: De R$ 42,00 a R$ 295,00 (valores inteiros*). Bilheteria (INTI): osesp.byinti.com. Telefone: (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Casa Seva

Casa Seva: mostra "Uma Transa AntárticAmazônica" (Divulgação/Divulgação)

A Casa Seva, espaço dedicado à arte, cultura e sustentabilidade, apresenta até 2 de agosto, a exposição Uma Transa AntárticAmazônica, com obras do fotógrafo e cineasta Jorge Bodanzky e do historiador e fotógrafo João Paulo Barbosa. A mostra reúne 21 trabalhos que atravessam décadas de expedições e contemplações dos artistas em dois dos territórios mais emblemáticos do planeta: a Amazônia e a Antártica.

Serviço: Al. Lorena, 1257 - Casa 1. Entrada gratuita. Até 2 de agosto de 2025. Terça a Sexta, das 11h às 18h. Sábado, das 11h às 15h. Telefone: (11) 94445-9595