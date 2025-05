Agenda cultural em São Paulo: shows, peças e exposições para o fim de semana

No fim de semana, São Paulo celebra arte, música e cultura com programação intensa. O IMS Paulista promove de 30 de maio a 1° de junho o Circuito Ballroom: o amor é a mensagem, evento que celebra a cultura ballroom. Já o Itaú Cultural apresenta a peça "Um Grito Parado no Ar". E o Popload Festival retorna ao Parque do Ibirapuera com shows de artistas como Norah Jones e St. Vincent.

CCBB São Paulo

CCBB São Paulo: mostra Fullgás, obra Mônica Nador, Mamãe Natureza, 1990 (Filipe Berndt/Divulgação)

A exposição Fullgás – artes visuais e anos 1980 no Brasil” chega ao Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. A mostra apresenta cerca de 300 obras de mais de 200 artistas de todas as regiões do país, mostrando um amplo panorama das artes brasileiras na década de 1980. Completam a mostra elementos da cultura visual da época, como revistas, panfletos, capas de discos e objetos icônicos, ampliando a reflexão sobre o período.

“Fullgás”, assim como a música de Marina Lima, deseja que o público tenha contato com uma geração que depositou muito de sua energia existencial não apenas no fazer arte, mas também em novos projetos de país e cidadania. Uma geração que, nesse percurso, foi da intensidade à consciência da efemeridade das coisas, da vida”, afirmam os curadores.

A exposição ocupará todo prédio histórico do CCBB São Paulo e será dividida em cinco núcleos conceituais cujos nomes são músicas da década de 1980: "Que País é Este" (1987), "Beat Acelerado" (1985), "Diversões Eletrônicas" (1980), "Pássaros na Garganta" (1982) e "O Tempo Não Para" (1988). Na rotunda do CCBB haverá uma instalação do artista paraense radicado no Rio de Janeiro Paulo Paes, com um grande balão feito especialmente para a mostra.

Serviço: Exposição “Fullgás - artes visuais e anos 1980 no Brasil”. Até 4 de agosto de 2025. Horário: Todos os dias, das 9h às 20h (exceto às terças). Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo - Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico. Ingressos: Gratuitos em bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB

Instituto Moreira Salles

Criada por pessoas LGBTQIAPN+ negras e latinas nos EUA por volta da década de 1970, a cultura ballroom é um movimento político que valoriza as identidades e expressões artísticas dessa comunidade por meio de bailes, as chamadas balls. Com performances, batalhas de dança e música, as balls são lugares de acolhimento, reconhecimento e resistência. Ao longo do tempo, a cena ballroom foi se transformando e expandindo para outros cenários e países, com novas vozes e expressões de orgulho. O Circuito Ballroom: o amor é a mensagem, que acontece de 30 de maio a 1 junho no IMS Paulista, celebra esse legado, destacando sua presença e ressignificação no Brasil.

O evento começa hoje, 30, às 19h, com exibição do longa-metragem The Queen, de Frank Simon, e do curta Queens at Heart. A programação continua no sábado, 31, com duas oficinas realizadas simultaneamente, às 15h: a fotógrafa e artista Star Cintia Rizoli ensinará como usar a câmera para registrar momentos icônicos das balls e a Trailblazer Mother Eduarda Kona Hands Up conduzirá uma aula prática de voguing.

Ainda no sábado, às 18h, o cinema promove mais uma sessão, com os filmes Salão de baile – This Is Ballroom, de Juru e Vitã, primeiro longa-metragem documental brasileiro a explorar profundamente o universo da cena ballroom no Rio de Janeiro, e Feminino, de Carolina Queiroz, que discute a relação de identidade de gênero, questionando conceitos baseados no que é considerado masculino ou feminino.

No domingo, 1, como grande destaque do evento, das 15h às 18h, o térreo do centro cultural será palco da ball O amor é a mensagem: eras ballroom, que mergulhará na história e nos gêneros presentes no universo ballroom. No baile, as pessoas participantes competirão em cinco categorias distintas, avaliadas por um júri. O público poderá assistir ao baile na plateia, como espectador, torcendo e vibrando por cada participante. A ball será comandada pela chant Star Mother Aurora Abloh e pelo host Trailblazer Felix Pimenta, com a DJ Maia Caos Avalanx.

Serviço: Circuito Ballroom: o amor é a mensagem. IMS Paulista Avenida Paulista, 2424, São Paulo. Tel.: 11 2842-9120. Horário de funcionamento: Terça a domingo e feriados (exceto segundas), das 10h às 20h. De 30 de maio a 1 de junho. Entrada gratuita

Itaú Cultural

Itaú Cultural: peça "Um Grito Parado No Ar" (Cacá Bernardes/Divulgação)

O Itaú Cultural recebe de 29 de maio a 1 de junho Um Grito Parado no Ar, texto clássico do ator, diretor e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006), cuja nova montagem é apresentada pelo Teatro do Osso. Marco do teatro brasileiro, que estreou a sua primeira versão em 1973, o espetáculo reflete sobre os desafios da criação artística em períodos de censura e repressão. Ela dialoga, agora, com questões contemporâneas, por meio da dramaturgia assinada em conjunto pela companhia teatral, o dramaturgo Jonathan Silva e o diretor Rogério Tarifa.

Serviço: Peça Um Grito Parado no Ar. De 29 de maio a 1 de junho (quinta-feira a sábado, às 20h, e domingo, às 19h). Sala Itaú Cultural (Piso Térreo). Duração: 170 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos Entrada gratuita. Reservas de ingressos na plataforma INTI – acesso pelo site do Itaú Cultural itaucultural.org.br

A galeria Simões de Assis apresenta, entre 27 de maio e 26 de julho de 2025, a exposição da terra, o que vem…, individual do artista Manfredo de Souzanetto. A mostra reúne 16 obras produzidas entre os anos 1970 e 2025, além de uma instalação de piso e uma vitrine com estudos e pigmentos naturais utilizados pelo artista.

Galeria Simões de Assis

Galeria Simões de Assis: exposição "da terra, o que vem?", Manfredo de Souzanetto (Renata Casagrande/Divulgação)

A galeria Simões de Assis apresenta, até 26 de julho de 2025, a exposição da terra, o que vem…, individual do artista Manfredo de Souzanetto. A mostra reúne 16 obras produzidas entre os anos 1970 e 2025, além de uma instalação de piso e uma vitrine com estudos e pigmentos naturais utilizados pelo artista.

A seleção inclui trabalhos centrais das décadas de 1970 e 1980, ao lado de obras realizadas a partir dos anos 2000 e dois trabalhos de 2025. Estão presentes pinturas que articulam formas orgânicas e geométricas em composições que misturam referências à arquitetura e à paisagem.

Serviço: Exposição: Manfredo de Souzanetto: da terra, o que vem… Até 26 de julho de 2025. Endereço: Simões de Assis. Alameda Lorena, 2050 - Jardins, São Paulo

Popload Festival

Após hiato de dois anos, o Popload Festival voltou e realizará sua nona edição no dia 31 de maio, sábado, pela primeira vez, ocupando o Parque do Ibirapuera. O line-up para essa edição conta com 5 mulheres dentre os 8 artistas confirmados: Norah Jones, St. Vincent, Laufey, Kim Gordon, The Lemon Twigs, Terno Rei & Samuel Rosa, Tássia Reis e Exclusive Os Cabides.

11h30 às 12h – Os Cabides

12h30 às 13h10 – Tássia Reis

13h40 às 14h30 – The Lemon Twigs

15h às 15h50 – Terno Rei e Samuel Rosa

16h20 às 17h10 – Kim Gordon

17h40 às 18h40 – Laufey

19h10 às 20h10 – St.Vincent

20h40 às 22h – Norah Jones

Serviço: 31 de maio, sábado. Local: Parque Ibirapuera, São Paulo. Horário: a partir das 11h. Ingressos em ticketsforfun.com.br