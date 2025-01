Agenda cultural em São Paulo: shows, peças de teatro e exposições para o fim de semana

Neste final de semana, Xande de Pilares retorna ao Espaço Unimed com o show Xande Canta Caetano, após o sucesso de sua última apresentação na casa em 2024. Na mesma data, o Boogarins sobe ao palco do Sesc Vila Mariana para apresentar BACURI, seu mais recente álbum gravado de forma caseira. Além disso, o Museu da Língua Portuguesa recebe a exposição Línguas Africanas que Fazem o Brasil. Confira outros eventos culturais em São Paulo.

Shows

Xande de Pilares

Depois do sucesso com o Espaço Unimed lotado em julho de 2024, Xande de Pilares está de volta à casa de shows para mais uma apresentação de Xande Canta Caetano. A apresentação está marcada para o dia 1º de fevereiro (sábado). Com direção artística de Regina Casé e direção musical de Pretinho da Serrinha, o show faz parte da turnê nacional que já conquistou plateias por todo o Brasil e agora retorna a São Paulo.

Serviço: Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo. Ingressos a partir de 90 reais. Abertura: 20h, início do show 22h

Boogarins

O quarteto Boogarins apresenta o quinto álbum, BACURI, que marca um retorno às raízes criativas por ser o primeiro gravado inteiramente em casa desde As Plantas que Curam (2013), em duas apresentações no Sesc Vila Mariana.

Serviço: Sesc Vila Mariana R. Pelotas, 141 - Vila Mariana, São Paulo. Ingressos a partir de 18 reais. Dias 1 de fevereiro às 21h e 2 de fevereiro às 18h.

Vanguart

Após um breve hiato, o Vanguart volta aos palcos com a turnê Demorou Pra Ser, em celebração aos quase 20 anos de carreira. Neste retorno, o grupo de Cuiabá revisita o repertório de seus seis álbuns, desde o homônimo Vanguart (2007) até Intervenção Lunar e Oceano Rubi, gravados durante o período da pandemia.

Serviço: Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505 - Santo Amaro. Ingressos a partir de 18 reais. Dia 1 de fevereiro às 20h

Exposições

Museu da Língua Portuguesa

Em cartaz até 9 de fevereiro, a mostra Línguas africanas que fazem o Brasil ocupa o primeiro andar do Museu da Língua Portuguesa. Com curadoria do músico e mfilósofo Tiganá Santana, a mostra enaltece a presença de línguas como iorubá e quicongo, as duas oriundas de África, no português falado no Brasil.

Em uma sala interativa, os visitantes são surpreendidos ao falar em voz alta palavras como afoxé e acarajé. Outros destaques são as obras espalhadas pelo espaço dos artistas J.Cunha, Aline Motta, Rebeca Carapiá e Goya Lopes.

Já no Pátio B, a mostra temporária Vidas em Cordel dá espaço a histórias de vida de pessoas comuns e famosas, entre elas Ailton Krenak, escritas e narradas no formato de literatura de cordel. Com curadoria do poeta e cordelista Jonas Samaúma, do cordelista e pesquisador do folclore brasileiro Marco Haurélio, e da xilogravadora Lucélia Borges, é um projeto correalizado com o Museu da Pessoa.

Serviço: Exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil - De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h). Ingressos 24 reais (inteira); 12 reais (meia). Grátis para crianças até 7 anos. Grátis aos sábados e aos domingos (até 31 de janeiro). Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

Teatro

O Figurante

Augusto (Mateus Solano) é um figurante dedicado, experiente e acostumado a servir em produções audiovisuais. Vive uma rotina previsível como se fosse figurante de sua própria história. Aos poucos, ele vai despertando e questionando a importância de seu trabalho e de sua vida. Como ressignificar sua existência?

Serviço: Teatro Renaissance, Alameda Santos, 2233 - Jardim Paulista. Sextas às 21h; sábados às 19h e domingos às 17h. 70 minutos. Ingressos 75 reais (meia entrada) e 150 reais (inteira).