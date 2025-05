Agenda cultural em São Paulo: shows, filmes e exposições para o fim de semana

O Masp abre hoje, 16, a exposição A Ecologia de Monet, com 32 pinturas inéditas no hemisfério sul, que exploram a relação do artista francês com a natureza. No MIS, dia 17, ocorre o Festival MegaCities ShortDocs, exibindo curtas sobre sustentabilidade em cidades grandes. Também estreia nos cinemas Em Rumo a Uma Terra Desconhecida, drama sobre refugiados palestinos. Confira a programação para o fim de semana.

Exposições

Masp

Masp: abertura da exposição A Ecologia de Monet (Divulgação/Divulgação)

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand inaugura hoje, 16, a exposição A Ecologia de Monet, apresentando uma leitura contemporânea sobre a relação de Claude Monet (1840–1926) com a natureza, as transformações ambientais, a modernização da paisagem e as tensões entre ser humano e natureza.

A exposição apresenta obras que perpassam grande parte da carreira do artista — das décadas de 1870 até 1920 —, revelando diferentes momentos de sua relação com a paisagem e com o meio ambiente. Em cartaz de 16 de maio a 24 de agosto de 2025, a exposição reúne 32 pinturas do impressionista francês, sendo a maioria inédita no hemisfério sul.

Serviço: A Ecologia de Monet de 16 de maio a 24 de agosto. 1° andar, Edifício Lina Bo Bardi. Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista, São Paulo. Telefone: (11) 3149-5959. Horários: terças grátis, das 10h às 20h (entrada até as 19h); quarta e quinta das 10h às 18h (entrada até as 17h); sexta das 10h às 21h (entrada gratuita das 18h às 20h30); sábado e domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h); fechado às segundas. Agendamento on-line obrigatório pelo link masp.org.br/ingressos Ingressos: R$ 75 (entrada); R$ 37 (meia-entrada)

MIS

No sábado, 17, às 18h, o MIS recebe o Festival MegaCities ShortDocs, realizado pela plataforma multimídia São Paulo São, trazendo a exibição dos melhores curtas-metragens nacionais e internacionais da década voltados para causas sustentáveis e de impacto social. Focado na exibição de documentários de até quatro minutos – e que apontam caminhos criativos e viáveis para melhorar a vida das pessoas em cidades com mais de um milhão de habitantes — o evento visa inspirar a sociedade a prosseguir lutando e impulsionando projetos sustentáveis.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria física do MIS.

Serviço: Festival MegaCities ShortDocs. Data: 17 de maio, às 18h. Local: Foyer e Auditório MIS (172 lugares). Avenida Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo. Ingresso: gratuito (retirada na bilheteria física do MIS)

Cinema

Estreou nos cinemas brasileiros o drama palestino de Mahdi Fleifel Em Rumo a Uma Terra Desconhecida. O filme teve sua première mundial na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2024, e também integrou a programação da Mostra de São Paulo.

A trama do filme acompanha dois primos refugiados em Atenas que, em busca de uma vida melhor, se veem obrigados a encarar dilemas éticos e pessoais diante da dura realidade da migração.

Em Rumo a Uma Terra Desconhecida aborda questões extremamente atuais, como deslocamento, dignidade e os limites do sacrifício, com uma abordagem humana e sensível. É uma oportunidade de trazer à pauta um olhar mais profundo sobre a experiência dos refugiados palestinos e o contexto da migração contemporânea na Europa.

Show

Sesc 24 de maio

No show DEUS EX MACHINA, Jup do Bairro abre espaço para a narrativa de seus novos projetos, como o EP in.corpo.ração e o disco Juízo Final.

A artista celebra e indaga quais são as “tecnologias travestis” que a faz existir e manter-se de pé nesse mundo de conexões caóticas a partir desses mecanismos e pavimentando caminhos para futuros possíveis.

Serviço: R. 24 de Maio, 109 - República, São Paulo. 17 de maio, sábado, às 20h e 18 de maio, domingo, às 18h. Ingressos: R$ 18 (credencial plena), R$ 30 (meia entrada), R$ 60 (inteira).

Sesc Vila Mariana

Após o sucesso da turnê do elogiado e premiado “Roteiro pra Ainouz, Vol.2” – o espetáculo foi indicado na categoria Show do Ano de 2022 pela APCA e lotou casas em diversas cidades e países – o rapper Don L olha para a sua carreira e traz um setlist com mais canções de sua estreia solo, a mixtape “Caro Vapor – Vida e Veneno de Don L”.

Serviço: R. Pelotas, 141 - Vila Mariana, São Paulo. 17 de maio, sábado, às 20h e 18 de maio, domingo, às 18h. Ingressos: R$ 18 (credencial plena), R$ 30 (meia entrada), R$ 60 (inteira).