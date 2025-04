Agenda cultural em São Paulo: shows, filmes e exposições para o fim de semana

A agenda para o fim de semana em São Paulo inclui lançamentos de filmes nacionais e internacionais nos cinemas, shows gratuitos no Parque Ibirapuera e exposições de arte. Confira os eventos para o fim de semana na cidade.

Shows

TIM Music

Após edições no Rio de Janeiro, o TIM Music acontece pela primeira vez em São Paulo nos dias 12 e 13 de abril, no Parque Ibirapuera. No sábado, 12, Mano Brown abre a programação ao lado de Rashid, um dos principais nomes da nova geração do hip hop. Em seguida, Ludmilla sobe ao palco para apresentar seus maiores sucessos, e recebe o mestre Martinho da Vila para uma participação especial.

No domingo, 13, Ferrugem inicia a noite com um show ao lado de Criolo. Ivete Sangalo e IZA encerram o festival com uma apresentação criada para esta primeira edição do evento em São Paulo.

Serviço: Tim Music Festival, 12 e 13 de abril. Parque Ibirapuera. Ingressos: Retirada antecipada pelo site http://www.ingresse.com/tim-music-sp

Cinemas

Operação Vingança

Charlie Heller (Malek) é um brilhante, porém profundamente introvertido funcionário da CIA, que trabalha em um escritório subterrâneo na sede em Langley. Sua vida vira de cabeça para baixo quando sua esposa é morta em um ataque terrorista em Londres. Quando seus supervisores se recusam a agir, ele resolve o problema por conta própria, embarcando em uma perigosa jornada pelo mundo para rastrear os responsáveis, tendo sua inteligência como a arma definitiva para iludir seus perseguidores e alcançar sua vingança.

Malês

Malês é uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e se reencontrar, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês. Com Rocco Pitanga, Antonio Pitanga, Camila Pitanga e Patricia Pillar.

Exposições

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

No sábado, 12, o Museu Afro Brasil Emanoel Araujo inaugura três novas exposições. Entre os destaques está a exposição Proteção, da artista visual e fotógrafa Rafaela Kennedy. A partir de uma série de retratos íntimos e simbólicos, o projeto apresenta um olhar sensível e potente sobre as relações de cuidado, afeto e acolhimento dentro da comunidade trans e da espiritualidade afro-brasileira. Através da fotografia, a série ressignifica a presença de corpos travestis em espaços de benção e proteção, destacando as diferentes formas pelas quais mães, biológicas, de criação ou espirituais, ancoram e legitimam a existência de suas filhas.

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo: mostra "Proteção", da artista visual e fotógrafa Rafaela Kennedy (Rafaela Kennedy/Divulgação)

No mesmo dia, será aberta ao público a mostra Acervo em Perspectiva: M’barek Bouhchichi, Nen Cardim, Washington Silvera, uma proposta que busca estabelecer conexões entre obras e artistas do acervo do Museu Afro Brasil. O programa expositivo propõe novos arranjos a partir das peças já presentes na coleção, incorporando também aquisições e doações recentes. Nesta edição, entram em diálogo os trabalhos de Washington Silvera, Nen e M’barek Bouhchichi, dois artistas brasileiros e um marroquino, que exploram materiais como madeira, vidro e terra, estabelecendo conexões entre matéria, território e experiência. Embora utilizem elementos semelhantes, cada artista imprime sua própria linguagem, atravessando as fronteiras entre escultura e instalação.

Serviço: Museu Afro Brasil Emanoel Araujo. Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 10. Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 17h (permanência até 18h). *Entrada gratuita no dia da abertura

Fortes D’Aloia & Gabriel

A galeria Fortes D’Aloia & Gabriel também apresenta duas novas mostras. Em Manifestação, a primeira exposição individual de Pélagie Gbaguidi em São Paulo. A artista beninense, nascida em Dakar e radicada em Bruxelas, exibe pinturas inéditas produzidas durante a sua residência no Pivô Salvador, de janeiro a fevereiro de 2025, além de obras que fundamentam a estrutura conceitual de seu corpo de trabalho mais recente.

Fortes D’Aloia & Gabriel: "Manifestação", a primeira exposição individual de Pélagie Gbaguidi (Divulgação/Divulgação)

Já a mostra Um lugar para a cabeça, exposição individual de Gokula Stoffel, reúne obras produzidas no último ano e marca a expansão das investigações da artista sobre a matéria pictórica e sua abordagem fragmentária da figuração.

Serviço: Rua James Holland, 71, Barra Funda, São Paulo. Até 15 de maio. Horários: Terça a sexta-feira das 10h às 19h, sábado das 10h às 18h.