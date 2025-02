Agenda cultural em São Paulo: shows, festas e exposições para o fim de semana

Neste final de semana, São Paulo recebe uma variedade de atrações culturais. No City Lights Music Hall, a banda Francisco, el Hombre apresenta o álbum dos Novos Baianos, Acabou Chorare (1972). Já a Galeria Galatea apresenta a exposição Ininteligibilidade de Isay Weinfeld. Confira.

Francisco, el Hombre

O segundo álbum dos Novos Baianos, Acabou Chorare (1972), é repleto de músicas que ultrapassam gerações, como “Mistério do Planeta” e “A Menina Dança”. Não à toa, foi eleito, em 2007, como o maior disco da música brasileira pela Rolling Stone Brasil. A Francisco, el Hombre apresenta este trabalho na íntegra no dia 14 de fevereiro, no City Lights Music Hall, em São Paulo. “O público sempre fazia relação dos Novos Baianos conosco e, quanto mais ouvíamos, mais nos aproximamos deles. Eles foram uma referência muito marcante no sentido de estilo de vida e no senso de comunidade. Vai ser uma homenagem com muito carinho”, diz Ju Strassacapa, que completa o quinteto ao lado de Mateo Piracés-Ugarte, Sebastián Piracés-Ugarte, Andrei Kozyreff e Helena Papini.

Serviço: Francisco, el Hombre. 14 de fevereiro (sexta-feira). Horário: 22h (abertura da casa), 00h30 (início do show). Local: City Lights Music Hall — Rua Padre Garcia Velho, 61 — Pinheiros, São Paulo. Valores: Lote 4 - R$ 80,00 + taxas.

Galatea

A Galeria Galatea apresenta a exposição Ininteligibilidade de Isay Weinfeld. A mostra é composta por objetos coletados em diferentes momentos e contextos. A faceta artística do arquiteto explora a carga simbólica desses achados ao justapô-los com sutil ironia. Colocando em jogo o estatuto da obra de arte e a figura do artista, Weinfeld não busca criar discursos, mas desmontá-los com o chiste.

Serviço: Ininteligibilidade de Isay Weinfeld. Rua Padre João Manuel, 808. Até 8 de março de 2025. Segunda a quinta, das 10h às 19h, sexta-feira das 10h às 18h e sábado das 11h às 17h.

Grito de Carnaval

Grito de Carnaval: Pirajá faz evento em homenagem a Beth Carvalho (Divulgação/Divulgação)

O tradicional Grito de Carnaval do bar Pirajá chega a 12ª edição e, neste ano, o bar irá relembrar os momentos da sambista e assídua cliente Beth Carvalho; Quem adquirir o ingresso para o Grito no dia 15 de fevereiro, ganhará também acesso ao Bloco Pirajá, que acontecerá no dia 2 de março também com homenagem a Beth Carvalho. O Grito do Pirajá acontecerá a partir das 12h com término às 18h e contará com banda e DJs com repertório em homenagem a Beth Carvalho. Além disso, o evento coloca à disposição maquiagem ambulante, adereços carnavalescos, impressão de fotos instantâneas e backdrop com instrumentos para eternizar as memórias.

Para participar, é necessário adquirir o abadá. O cardápio no dia terá os petiscos e tira-gostos mais famosos do bar, que poderão ser acompanhados de muito chopp gelado e as tradicionais caipirinhas da casa.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64. Telefone: (11) 3815-6881. Horário: segunda-feira das 12h às 23h. Terça e quarta-feira das 12h a 00h. Quinta-feira das 12h a 1h. Sexta e sábado das 12h às 2h. Domingo das 12h às 19h.

Instituto Tomie Ohtake

Neste ano, o Instituto Tomie Ohtake e a Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM) celebram 10 anos de colaboração entre as instituições. Para marcar a parceria, a orquestra apresenta uma série de concertos ao longo do ano dentro do programa “Imersão OCAM no Tomie”. Sob a direção de renomados regentes e músicos convidados, a temporada acontece de fevereiro a novembro de 2025, ocupando todos os espaços do Instituto Tomie Ohtake. O conceito de "imersão" ocorre pela disposição do palco, no mesmo nível dos assentos da plateia, criando uma conexão mais próxima e intensa do público com a música e os músicos.

Encerrando a programação de fevereiro, o regente Ricardo Bologna e o compositor e cantor Arrigo Barnabé apresentam a célebre obra A História do Soldado, de Igor Stravinsky, combinando música e narrativa em uma performance cativante.

Serviço: A História do Soldado, 16 de fevereiro, domingo, às 11h. Av. Faria Lima 201 (Entrada pela Rua Coropé, 88) — Pinheiros São Paulo. Telefone: (11) 2245-1900

Osesp

Neste mês, a Osesp retoma a série gratuita Concertos Matinais, que acontece nos dias 16 e 23. O concerto do dia 16 será com a Orquestra Experimental de Repertório, com o maestro Leonardo Labrada no pódio; e, no dia 23, o projeto recebe a Banda Sinfônica do Exército, sob regência do maestro Eliezer Felipe. Os ingressos são distribuídos online na segunda-feira anterior a cada concerto, a partir das 12h.

Serviço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo. Bilheteria (INTI): osesp.byinti.com e salasaopaulo.byinti.com (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.