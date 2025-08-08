Agenda cultural em São Paulo: peças, shows e exposições para o fim de semana

O fim de semana em São Paulo traz uma variedade de opções culturais. Entre as atrações, estreia do espetáculo Djavan – O Musical: Vidas pra contar, que chega à cidade após sucesso no Rio de Janeiro, homenageando a carreira de um dos maiores nomes da música brasileira. Além disso, a cidade oferece exposições como Tudo que Cabe num Instante e Eu sou o Brasil: Artistas populares, que trazem uma rica diversidade de obras de artistas contemporâneos e autodidatas. Confira.

Teatro

Djavan – O Musical: Vidas pra contar

Após uma temporada no Rio de Janeiro, Djavan – O Musical: Vidas pra contar chega agora a São Paulo. O espetáculo, que homenageia a trajetória e a obra do cantor e compositor alagoano, estreia no dia 9 de agosto no Teatro Sabesp Frei Caneca. Idealizado por Gustavo Nunes, com direção artística de João Fonseca e texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França, o musical narra a caminhada de um dos maiores nomes da música brasileira.

Com cerca de 2 horas de duração, a montagem percorre a vida de Djavan desde a infância em Maceió até sua consolidação como compositor, cantor e músico de destaque. A direção musical é assinada por João Viana, filho do homenageado, e Fernando Nunes, músicos com vasta experiência no cenário musical brasileiro. O repertório inclui canções que marcaram a carreira do cantor, além de faixas menos conhecidas que ajudam a compor o retrato de sua obra.

Serviço: Djavan – O Musical: Vidas pra contar Local: Teatro Sabesp Frei Caneca, Consolação, São Paulo. Temporada: 9 de agosto a 28 de setembro de 2025. Duração: aproximadamente 2h. Classificação indicativa: 12 anos. Horários: sábado, às 16h e 20h; domingo, às 15h e 19h. Ingressos a partir de R$ 21.

Corte Fatal

Teatro: estreia da peça de comédia policial Corte Fatal (Leonardo Aversa/Divulgação)

Estreia no Teatro Uol o espetáculo Corte Fatal, versão brasileira da comédia policial Shear Madness, de Paul Pörter. Certificada pelo Guinness World Records como a peça não musical há mais tempo em cartaz no mesmo teatro, a peça soma mais de 40 anos de sucesso mundial. Na montagem brasileira, sob a direção e adaptação de Pedro Neschling, o público decide o final da trama. No elenco, estão Carmo Dalla Vecchia, Douglas Silva, Fernando Caruso, Hylka Maria, Paulo Mathias Jr. e Fafy Siqueira.

A história se desenrola em um excêntrico salão de beleza em Santa Cecília. Uma trama que começa com risos termina em assassinato de uma famosa cantora reclusa. O crime acontece a poucos metros dos clientes e funcionários do salão, todos com motivos ocultos e atitudes suspeitas.

Ao longo da peça, pistas vão sendo apresentadas e o público é convidado a participar da investigação, escolhendo coletivamente quem acredita ser o culpado. Essa interação acontece em momentos específicos e é conduzida pelos próprios atores, dentro da lógica cênica, garantindo que ninguém seja exposto individualmente. O resultado é um desfecho diferente a cada sessão, sempre fruto das decisões da plateia, em uma dinâmica leve e divertida.

Serviço: Corte Fatal. Teatro UOL (Av. Higienópolis, 618 - Consolação). Temporada: De 8 de agosto de 2025 até 2 de novembro de 2025. Sextas-feiras, sábados e domingos, às 20h. Ingressos: a partir de R$24

Exposição

Tudo que Cabe num Instante

Está em cartaz a primeira exposição coletiva Tudo que Cabe num Instante no Ateliê Casa Um, nos Jardins, espaço idealizado pela artista Viviana Ximenes. Com curadoria de Lavinia Góes, a mostra reúne aproximadamente 50 obras de 24 artistas contemporâneos, cujas pesquisas se apresentam em diferentes suportes.

“Sem se restringir a um tema único, a exposição se constrói como um campo de convivência entre poéticas autônomas e heterogêneas. A proposta curatorial parte da ideia de que o instante do gesto, da percepção e da decisão pode ser compreendido como unidade de sentido. Nesse jogo de tempos e presenças, a mostra se revela como espaço de escuta, onde o dissenso é celebrado como potência criativa”, conta Viviana.

Entre os participantes, artistas de trajetórias múltiplas como: Renata Padovan, Gabriel Nehemy, Fabiana Preti, Loro Verz, Marina Schroeder, Sandro Akel e André Passos, Flavia Renault, Daniela Schiller, Mari Porto e a própria Viviana Ximenes, que abre as portas do seu ateliê para receber esse encontro de investigações singulares e sensíveis sobre o presente.

Serviço: Tudo que Cabe num Instante. Ateliê Casa Um. Rua José Maria Lisboa, 873 — casa 01, Jardim Paulista — São Paulo. Visitação: até 23 de agosto. De segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Sábado, das 11h às 15h. Agendamento e mais informações: Telefone / WhatsApp: (11) 97673-7486

Eu sou o Brasil: Artistas populares

Exposição: Eu sou o Brasil: Artistas populares, obra de Suene Oliveira Santos (Everton Ballardin /Divulgação)

Com abertura amanhã, 9, e visitação até 28 de dezembro, a exposição Eu sou o Brasil: Artistas populares ocupará o Sesc Santo Amaro com um conjunto de 57 obras pertencentes ao Acervo Sesc de Arte, reunindo produções de artistas autodidatas de diferentes regiões do Brasil.

Produzida de uma seleção do curador Renan Quevedo, a mostra, que evidencia a relevância da coleção de artes visuais do Sesc São Paulo, inclui pinturas, esculturas, xilogravuras e objetos que revelam a pluralidade da chamada arte popular.

Serviço: Exposição Eu Sou o Brasil: Artistas populares. De 9 de agosto a 28 de dezembro. Sesc Santo Amaro. Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, São Paulo. De terça a sexta: 10h às 21h. Sábados, domingos e feriados: 11h às 18h

Música

Osesp

A Temporada Osesp 2025 dá início ao mês de agosto com o terceiro concerto de sua série de câmara, na Estação Motiva Cultural. Duas formações de músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp mostrarão ao público peças de Glière, Ravel, Silvia Berg e a célebre A história do soldado, de Stravinsky.

No sábado, 9, os cantores Fabiana Cozza e João Camarero se encontram para prestar uma homenagem ao violonista e compositor brasileiro Baden Powell, na Estação Motiva Cultural. Na mesma data, a Osesp se apresenta na Sala São Paulo sob regência do maestro japonês Masaaki Suzuki com a participação de seus Coros, cantores solistas e do jovem pianista Tom Borrow. Artista em residência desta Temporada, Borrow interpretou, no ano passado, os três primeiros concertos para piano de Beethoven.

Já no domingo, 10, o jovem pianista convida músicos da Orquestra para um recital na Estação Motiva Cultural, no qual interpretarão a Partita nº 2 em ré menor, de Johann Sebastian Bach e Ferruccio Busoni, e o Quinteto para piano em fá menor, de César Franck.

Serviço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo. Bilheteria (INTI): osesp.byinti.com salasaopaulo.byinti.com Telefone: (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h