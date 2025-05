Agenda cultural em São Paulo: filmes, feiras e exposições para o fim de semana

No fim de semana, São Paulo celebra arte, música e cultura com programação intensa. O MASP promove sessões especiais de cinema em homenagem ao diretor Cacá Diegues na Virada Cultural. A Janaina Torres Galeria inaugura coletiva que explora a criatividade em prata, papel e tesoura. Além disso, na terça-feira e quinta-feira começam a mostra Casacor São Paulo, com nova edição no Parque da Água Branca e a feira Made – Mercado, Arte, Design, no Pacaembu. Confira.

Masp

Em ocasião da Virada Cultural, no sábado, 24 de maio, o MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand e a Spcine realizam uma sessão especial de cinema em homenagem ao diretor Cacá Diegues, falecido em fevereiro deste ano.

O filme que abre a Sessão especial Cacá Diegues é “Cinco vezes favela”, de 1962, considerado uma das obras fundamentais do Cinema Novo no Brasil. O filme apresenta cinco histórias, dirigidas por diferentes diretores. A história de Cacá se chama “Escola de samba, alegria de viver” e trata de um jovem sambista que assume a direção de uma escola de samba poucos meses antes do Carnaval, enfrentando uma série de desafios. Destaque para a participação de Abdias Nascimento. Na dobradinha da primeira sessão temos “Deus é Brasileiro”, onde Deus se vê cansado de tantos erros cometidos pela humanidade e resolve tirar férias. Destaque para o ator Antônio Fagundes. Ambas sessões acontecem às 18h.

O terceiro filme é “Dias melhores virão”, de 1989, que conta a história de uma dubladora que sonha em se tornar estrela de Hollywood. Entre as confusões que vive, ela mistura fantasia e realidade e conversa com a atriz da comédia norte-americana que dubla e com o fantasma de um namorado que morreu ainda jovem. Destaque para a participação de Rita Lee. Às 20h40.

O último filme da Sessão especial Cacá Diegues será o clássico “Bye bye Brasil”, de 1979, considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. No filme, Salomé, Lorde Cigano e Andorinha são três artistas de teatro mambembe que cruzam o país com a Caravana Rolidei, fazendo espetáculos em pequenas localidades, onde a população ainda não tinha acesso à televisão. Às 22h40.

Durante os dois dias de Virada Cultural, o público também poderá visitar 12 exposições no MASP. No sábado, 24 de maio, o horário para visitação será estendido: das 10h à meia-noite, com entrada gratuita, sendo a última entrada até as 23h; e, no domingo, o horário será o tradicional: das 10h às 18h, entrada até às 17h.

Serviço: MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista, São Paulo. Telefone: (11) 3149-5959. Horários especiais: Sábado, 24 de maio, das 10h à meia-noite (entrada até as 23h), com entrada gratuita. Domingo, 25 de maio, das 10h às 18h (entrada até as 17h). Ingressos: R$ 75 (entrada); R$ 37 (meia-entrada).

Janaina Torres Galeria

No sábado, 24, das 11h às 15h, a Janaina Torres Galeria realiza a vernissage da coletiva Prata, papel, tesoura. A exposição reúne trabalhos de 16 artistas de diferentes nacionalidades, entre representados pela galeria (Caio Pacela, Feco Hamburger, Kika Levy) e convidados (Alex Červený, Anônimo, Athos Bulcão, Bárbara Paz, João Zocchio, Julio Villani, Leda Catunda, Lourdes Castro, Luciana Maia Rosa, Marina Sheetikoff, Paola Junqueira, Peter Handke e Renata Siqueira Bueno).

Inspirada na lógica circular presente na brincadeira infantil, a exposição propõe um novo jogo — sem vencedores, nem regras fixas. Aqui, a prata ocupa o lugar da pedra, e o rigor das disputas cede espaço ao fluxo livre da imaginação, do afeto, do diálogo e do fascínio pelo encontro.

Serviço: Exposição coletiva Prata, Papel, Tesoura. Artistas: Alex Červený, Anônimo, Athos Bulcão, Bárbara Paz, Caio Pacela, Feco Hamburger, João Zocchio, Julio Villani, Kika Levy, Leda Catunda, Lourdes Castro, Luciana Maia Rosa, Marina Sheetikoff, Paola Junqueira, Peter Handke e Renata Siqueira Bueno. Vernissage: 24 de maio, das 11 às 15h. Período de visitação: De 24 de maio a 19 de julho. Dias e horários de visitação: Terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, das 10h às 16h. Endereço: R. Vitorino Carmilo, 427 - Barra Funda, São Paulo.

Concertos

Neste sábado, 24, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo — Osesp interpreta a Sinfonia nº 6, de Gustav Mahler, mais conhecida como Trágica. Estruturada em quatro movimentos, a obra traz algumas das características mais marcantes do visionário compositor, como a ambição de abarcar em si um universo inteiro e a de provocar uma meditação sobre a experiência humana. Também estão presentes os grandes contrastes, com uma riqueza que oscila do absoluto êxtase ao desespero, culminando em um final sombrio e devastador. A regência deste programa ficará a cargo do Diretor Musical e Regente Titular da Orquestra, Thierry Fischer.

No domingo, 25, às 18h, o Coro da Osesp se une ao Coral Paulistano para um programa em homenagem a Naomi Munakata. Uma das mais importantes maestras brasileiras, ela foi regente titular do Coro da Osesp de 1995 a 2015 e, de 2016 até sua morte, em 2020, dirigiu o Coral Paulistano. Maíra Ferreira, que foi assistente de Naomi no Coral Paulistano e hoje é titular do grupo, dirige a apresentação, que terá peças de Kosaku Yamada, Olivier Messiaen, Francis Poulenc, Johannes Brahms – cujos Quatro quartetos a maestra apreciava especialmente – e autores brasileiros como Aylton Escobar, Dorival Caymmi e Osvaldo Lacerda.

Serviço: 24 de maio, sábado, 16h30. 25 de maio, domingo, 18h00 [Coro da Osesp]. Endereço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo. Ingressos: De R$ 42,00 a R$ 295,00 (valores inteiros*)

Made

O evento, que acontece de 28 de maio a 1º de junho, ocupa mais uma vez a quadra de tênis coberta do Mercado Livre Arena Pacaembu, que oferece novos espaços no complexo após quatro anos de obra e restauro. A cenografia é assinada por Bruno Simões, também curador do evento ao lado do sócio fundador Waldick Jatobá. A sociedade contempla ainda o empresário Élcio Gozzo, CEO da SysGroup. Como nos três anos anteriores, a Made – Mercado, Arte, Design acontece em paralelo à feira de arte contemporânea ArPa.

Serviço: Made, de 29 de maio a 1º de junho, quinta-feira a domingo. Horário: Quarta-feira a sábado, das 13h às 21h. Domingo, das 11h às 19h. Local: Mercado Livre Arena Pacaembu - Rua Capivari, portão 23 – 01246-020-São Paulo-SP Ingressos (com acesso às duas feiras): R$ 60,00(inteira) e R$ 30,00(meia)

Casacor

A Casacor São Paulo abre suas portas na próxima terça-feira, 27, e segue até 3 de agosto em um novo endereço: o Parque da Água Branca. Com o tema "Semear Sonhos", a 38ª edição da mostra se instala em um espaço de 10.161m² de área construída dentro de um parque urbano com 137 mil metros quadrados de remanescentes da Mata Atlântica preservados.

Inaugurado em 1929 e tombado como patrimônio histórico, o Parque da Água Branca é um refúgio natural em meio ao ritmo acelerado da cidade, oferecendo uma rara fusão entre natureza, cultura e arquitetura. Esse cenário inspirador será palco para mais de 70 ambientes assinados, entre estúdios, lofts, casas, jardins, operações de gastronomia, lojas e instalações artísticas. O circuito também conta com espaços como salas, home offices, cozinhas, livings, lavanderias, banheiros unissex com área família e outras soluções criativas que dialogam com os novos modos de morar e viver.

Serviço: Parque da Água Branca, Rua Dona Ana Pimentel, 37. Quando: de 27 de maio a 03 de agosto de 2025. Horário bilheteria: Terça a domingo das 11h às 19h. A visita poderá acontecer até às 21h. Horário de funcionamento do evento: Terça a domingo das 11h às 21h. Bilheteria digital: https://appcasacor.com.br/events/sao-paulo-2025 Valores ingressos: De terça a domingo e feriados - R$121,00 (inteira) e R$ 60,50 (meia entrada)