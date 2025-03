Agenda cultural em São Paulo: festas e exposições para o fim de semana

Neste fim de semana, São Paulo recebe uma variedade de atrações culturais. Em comemoração aos 120 anos, a Pinacoteca de São Paulo apresenta Mônica Ventura: Daqui um lugar, no Octógono do edifício Pinacoteca Luz. Já nos dias 22 e 23 de março, o Holi Festival transformará o Largo da Batata, em São Paulo, num cenário digno das celebrações indianas.

Sesc 14 Bis

Quando Flávio Marinho recebeu um calhamaço de escritos que Othon Bastos deixou sob sua diligência, confiada pela amizade de décadas dos dois, nenhum deles imaginava que a peça seria o sucesso de público e crítica que se transformou “Não me entrego, não!”. O espetáculo estreia no Sesc 14 Bis, em São Paulo, de 20 de março a 20 de abril de 2025, de quinta a sábado, às 20h e domingo, às 18h e 21 de abril, segunda-feira, às 15h.

Serviço: Não me entrego, não! Com Othon Bastos. De 20/3 a 20/4, quintas a sábados, às 20h e domingos, às 18h e dia 21/4, segunda-feira, às 15h. Ingressos R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia) / R$ 21 (credencial Sesc)

Osesp

No sábado, 22, a Osesp e Thierry Fischer fazem um mergulho nas obras de Leonard Bernstein e George Gershwin, além de estrearem Revolve, criada pelo contemporâneo Andrew Norman especialmente para a Orquestra. Marc-André Hamelin será o solista na Sinfonia nº 2 de Bernstein e em Rhapsody in blue, de Gershwin. Já no dia 23, a Osesp convida o BandoOzonze, dedicado à música popular, para a série gratuita Concertos Matinais.

Serviço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo, SP. Bilheteria (INTI): osesp.byinti.com e salasaopaulo.byinti.com (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Pinacoteca

Pinacoteca Luz: abertura da mostra "Mônica Ventura: Daqui um lugar" (Levi Fanan/Divulgação)

A Pinacoteca de São Paulo apresenta Mônica Ventura: Daqui um lugar, no Octógono do edifício Pinacoteca Luz. Com curadoria de Lorraine Mendes, a instalação inédita da artista reconfigura o espaço central do edifício, apresentando novos significados a materiais como cabaças, juta e cobre, em uma obra que convida a interação com o público.

Serviço: Pinacoteca de São Paulo. Mônica Ventura: Daqui um lugar. De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h). Gratuitos aos sábados R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada), ingresso único com acesso aos três edifícios - válido somente para o dia marcado no ingresso. 2º Domingo do mês possui gratuidade Mantenedora B3

Janaina Torres Galeria

Galeria Janaina Torres: mostra inédita Pele do Rio, de Jeane Terra (Giovanna Lanna /Divulgação)

Para abrir o calendário de exposições de 2025, a galeria Janaina Torres apresenta, de 22 de março a 26 de abril, a mostra inédita Pele do Rio, de Jeane Terra. A artista visual mineira, radicada no Rio de Janeiro realiza essa que será sua primeira individual na capital paulista. Em abril ela estará, também, na SP-Arte. O trabalho de Terra tem como tema central de sua pesquisa artística a transitoriedade da vida e os ecos da memória. A partir de experiências pessoais hostis e definidoras, como a morte de sua família e a demolição da casa onde viveu, a artista se conecta e imerge em territórios que vivenciam processos de perdas coletivas.

Serviço: Exposição individual Pele do Rio, de Jeane Terra. Período de visitação: De 22 de março a 26 de abril. Dias e horários de visitação: Terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, das 10h às 16h. R. Vitorino Carmilo, 427 - Barra Funda, São Paulo.

Holi Festival

Nos dias 22 e 23 de março, o Holi Festival transformará o Largo da Batata, em São Paulo, num cenário digno das celebrações indianas. Com entrada gratuita, o evento, que comemora a chegada da Primavera na Índia, promete envolver o público com a tradicional explosão de pós-coloridos, apresentações de danças e músicas folclóricas, além de uma viagem gastronômica pela Índia.

Serviço: Holi Festival 2025. Data: 22 e 23 de março, sábado e domingo. Horário: das 11h às 21h. Local: Largo da Batata – São Paulo (a 1 minuto da estação Faria Lima, da Linha Amarela do Metrô). Entrada franca e livre para todas as faixas etárias