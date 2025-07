Agenda cultural em São Paulo: exposições, peças e shows para o fim de semana

O último fim de semana de julho terá uma programação diversa em São Paulo, com exposições, shows e peças de teatro. Na programação, o show de Rachel Reis, que traz sua turnê Divina Casca ao Cine Joia, e exposições no IMS e na Zipper Galeria. Confira.

Show

Com o álbum Divina Casca, Rachel Reis leva ao encontro do público todos os sucessos do seu novo disco. Intitulada Divina Tour, a turnê reúne a artista baiana com fãs de todo o país. Com uma sonoridade que funde samba, MPB, reggae, axé e pop eletrônico, Divina Casca marca a consolidação de Rachel como uma das vozes mais sensíveis da nova geração da música brasileira.

Serviço: Show Rachel Reis. 26 de julho de 2025, 21h, abertura da casa, 22h, início do show. Cine Joia, Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – São Paulo

IMS

Neste sábado, 26, o IMS Paulista abre a mostra Paiter Suruí, Gente de Verdade: um projeto do Coletivo Lakapoy. A exposição apresenta um acervo inédito de fotografias familiares tiradas majoritariamente pelo povo indigena Paiter Suruí, reunidas e digitalizadas pelo Coletivo Lakapoy. Esse acervo inclui cenas e retratos tirados desde a década de 1970, quando as câmeras chegaram ao território pelas mãos de missionários, mas passaram a ser utilizadas pela população local para registrar seu dia a dia. Além do acervo histórico, a exposição apresenta fotos e vídeos atuais, reforçando o papel da fotografia como importante ferramenta de afirmação dos direitos indígenas.

As imagens do acervo histórico estavam armazenadas nas casas das famílias, guardadas em álbuns, caixas e estantes das diferentes aldeias do território indígena, localizado entre os estados de Rondônia e Mato Grosso.

Serviço: Exposição Paiter Suruí, Gente de Verdade: um projeto do Coletivo Lakapoy. Abertura: 26 de julho. Visitação: até 2 de novembro de 2025. IMS Paulista | Avenida Paulista, 2424, São Paulo. Tel.: 11 2842-9120. Horário de funcionamento: Terça a domingo e feriados (exceto segundas), das 10h às 20h.

Zipper Galeria

A Zipper Galeria inaugura a exposição Fome do Cão, primeira individual de Ian Salamente em São Paulo. Com curadoria de Rayssa Veríssimo, a mostra reúne um conjunto de pinturas que exploram os atravessamentos do cotidiano urbano a partir das margens da cidade. Entre as obras, estão incluídos trabalhos inéditos e uma pintura premiada no 16° Salão dos Artistas Sem Galeria.

Serviço: Exposição: Fome do cão. Curadoria: Rayssa Veríssimo. Período expositivo 23 de julho a: 23 de agosto de 2025. Local: Zipper Galeria – Rua Estados Unidos, 1494 – São Paulo, SP

Masp

Masp: DJ Julia Weck no Vão Livre (Daniel Cabrel /Divulgação)

DJ K-Mina e DJ Esteves (As Mina Risca)

K-Mina sempre foi apaixonada por black music e seus sets passam por hits nacionais e estrangeiros com samba rock, R&B, funky soul, brasilidades, afrobeats, pop, hip hop/rap. Esteves é cria do ABC paulista. Em seu set tem trap, funk, clássicos dos anos 90 e 2000 e vertentes da música eletrônica. As duas fazem parte do coletivo As Mina Risca. 25 de julho, sexta-feira, das 18h às 22h. Entrada livre e gratuita, sem necessidade de inscrição, no vão livre.

Oficina Birutas Voadoras, com Coletivo Flutua

Os participantes vão criar birutas a partir de materiais reutilizados como sacolas plásticas e arames. A atividade trabalha as birutas como objetos que mostram a direção do vento, mas também simbolizam corpos que dançam, protestam e ocupam a cidade com alegria. 26 de julho, sábado, das 14h30 às 16h30. Público: crianças e adolescentes de 11 a 14 anos com acompanhante responsável. Necessário inscrição online prévia pelo formulário.

Oficina de lambe-lambe: Memórias do Vão, com Renata Laurentino

Estará à disposição das crianças e famílias, papéis de formatos e cores diversas, tesouras e colas para a criação de lambe-lambe, que poderá ser aplicado em um painel para a construção de uma obra coletiva. Das 10h às 12h. Entrada livre e gratuita, sem necessidade de inscrição. Vão Livre

Oficina de têmpera com pigmento natural

Nesta oficina é possível conhecer a têmpera, uma técnica de pintura tradicional usada por artistas no Ocidente durante séculos. Crianças e famílias poderão produzir tintas naturais a partir de ingredientes simples como cúrcuma, café e beterraba, e experimentar suas cores e texturas em papel. Ao final da atividade, cada participante levará para casa sua própria criação artística. Público infantil acompanhado de seus responsáveis integrantes do programa Amigo MASP. Inscrições no aplicativo Amigo MASP. Escola MASP, das 14h às 16h (1ª turma) e das 16h30 às 17h30 (2ª turma)

Colagem Festa com Manuela Eichner e DJ Carol Selectah

Unindo a ideia de criação coletiva com o conceito de festa e improviso, a artista cria um ambiente propício para a criatividade e participação. Ao lado de DJ Carol Selectah, elabora-se em conjunto os enunciados propostos de colagem em um clima festivo e descontraído, gerando a espontaneidade de encontros inéditos numa colagem ambiental. No vão livre. Das 16h às 20h. Entrada livre e gratuita, sem necessidade de inscrição.

Teatro

A Lista

Em Copacabana, uma aposentada se vê inesperadamente conectada à sua jovem vizinha. Esse encontro gera uma jornada de emoções intensas, memórias profundas e descobertas transformadoras. O espetáculo, estrelado por Lilia Cabral e sua filha Giulia Bertolli, retorna a São Paulo para uma temporada no Teatro FAAP.

Serviço: A Lista. Sexta e sábado às 20h, domingo às 17h. Ingressos R$140 (inteira) e R$70 (meia-entrada). Bilheteria física de quarta a sábado das 14h às 20h e domingo das 14h às 17h. Teatro FAAP. Rua Alagoas, 903 – Higienópolis – São Paulo – SP