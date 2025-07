Agenda cultural em São Paulo: eventos, peças e exposições para o fim de semana

Neste final de semana em São Paulo, a programação cultural terá a nova exposição na Japan House São Paulo Anatomia Pré-fabricada: um morar no Japão. Já no MASP, a programação especial de férias oferece atividades como visitas mediadas e oficinas de arte para todas as idades, além de performances musicais no Vão Livre. Confira.

Filmes

IMS

Até 13 de julho, o cinema do IMS Paulista recebe a mostra Antologia do delírio: 10 anos de Anarca Filmes, que reúne pela primeira vez uma amostra significativa da trajetória da produtora independente Anarca Filmes, que explora as possibilidades entre o cinema, a internet e as artes visuais por meio de linguagens experimentais, abordagens colaborativas e uma visão política e estética centrada nas vivências LGBTQIAPN+.

Serão exibidas 34 produções que não obedecem à linearidade nem se restringem à filmografia do coletivo. Os filmes são distribuídos em sete programas, alguns em sessões apresentadas pelo artista visual e diretor Sosha (Sócrates Alexandre), e contará ainda com uma conversa e oficina, no dia 12/7 (sábado), às 16h, conduzida por Helena Ignez, expoente do cinema experimental, que abordará práticas performáticas como ferramenta de expressão política e artística.

Serviço: IMS Paulista. Avenida Paulista, 2424, São Paulo. Horário de funcionamento: Terça a domingo e feriados (exceto segundas), das 10h às 20h. Telefone: 11 2842-9120.

Exposição

Japan House

Japan House: mostra "Anatomia pré-fabricada: um morar no Japão" (Hayato Kurobe/Divulgação)

Pré-fabricação é um método construtivo em que parte ou todos os componentes de uma construção são produzidos em uma fábrica e, posteriormente, montados no local da obra. A construção de casa pré-fabricada japonesa, que alia o design à otimização dos materiais, possibilitou maior eficiência ao sistema de construção e contribui para uma maior qualidade de vida aos moradores e à comunidade. A Japan House São Paulo traz exemplos dessa inovação nipônica para o andar térreo de sua sede na Avenida Paulista em Anatomia pré-fabricada: um morar no Japão.

A exposição apresenta o universo das inovadoras construções pré-fabricadas japonesas atuais a partir de um modelo em tamanho real e maquetes. Também compõe a mostra uma linha do tempo com os principais marcos na história das construções pré-fabricadas no Japão, desde os anos 1950 até os dias atuais.

Serviço: Exposição Anatomia pré-fabricada: um morar no Japão, até 12 de outubro de 2025. Local: Japan House São Paulo, térreo – Av. Paulista, 52 - São Paulo. Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. Entrada gratuita. Reservas online antecipadas (opcionais) no site.

Masp

Masp: DJ Julia Weck no Vão Livre (Daniel Cabrel /Divulgação)

O MASP — Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand apresenta no mês de julho uma programação especial de férias com experiências culturais e criativas para crianças e famílias. Públicos de todas as idades poderão participar de atividades como expedições urbanas, visitas mediadas e performances musicais com DJs. Também serão oferecidas oficinas de técnicas como pintura, modelagem, lambe-lambe, birutas e confecção de brinquedos. As atividades realizadas no Vão Livre têm entrada livre e gratuita, confira a programação para 12 de julho, sábado.

9h às 10h Visita mediada para crianças em A Ecologia de Monet. 1° andar do Edifício Lina

Crianças e famílias são convidadas a participar de uma visita especial à exposição A Ecologia de Monet, pensada para aproximar o público infantil do universo da pintura impressionista. A atividade tem início com um percurso por obras com explicações sobre a vida e a obra de Claude Monet. Durante a visita, o grupo será incentivado a observar como o artista representa paisagens por meio de cores, pinceladas e efeitos de luz e movimento. Ao final, os participantes serão convidados a fazer desenhos livres inspirados nas obras vistas, estimulando a percepção, a imaginação e o contato com diferentes formas de expressão artística.

10h às 12h - Pintar a paisagem: pintando e desenhando os arredores do MASP, com Renata Laurentino no vão livre. Entrada livre e gratuita, sem necessidade de inscrição. Uma arena para pintar, criar e desenhar estará no Vão Livre para que crianças e famílias possam expressar o que enxergam e o que querem vivenciar no MASP e região.

14h às 16h Colorindo o Chão do Vão, com Renata Laurentino no vão livre. Entrada livre e gratuita, sem necessidade de inscrição. Giz de lousa será o material que convidará crianças, famílias e passantes a colorirem caminhos e diferentes formas nos paralelepípedos, criando uma arte efêmera no Vão Livre que será apagada após a ocupação.

16h às 20h DJ Flavia Durante no vão livre. Entrada livre e gratuita, sem necessidade de inscrição

Mistura o pop latino, reggaeton e a nova cumbia com hits e obscuridades da música brasileira, privilegiando vozes femininas. Seu set vai ser focado em rock latino e brasileiro.

Teatro

Itaú Cultural

O espetáculo açúcar ou As Irmãs Anne, drama que usa o humor, do lirismo e da crítica social para abordar o envelhecimento e as estruturas sociais que moldam e limitam as mulheres na sociedade, fica em cartaz até 27 de julho (sempre de quinta-feira a domingo). A direção artística é de Eliana Monteiro e, pela primeira vez, Breno Rosa Gomes assina a dramaturgia.

açúcar ou As Irmãs Anne começa com o reencontro, após décadas, de duas ex-parceiras de palco, que decidem revisitar as personagens que marcaram suas carreiras: as irmãs Mary Anne e Rose Anne, filhas de uma família burguesa decadente e moldadas por silêncios, aparências e expectativas sociais. No passado, elas próprias tiveram suas trajetórias interrompidas por imposições familiares: uma se casou e a outra engravidou. Nesse reencontro inesperado, o passado e o presente, a realidade e a ficção se cruzam, confundem e mesclam provocando um jogo cênico de espelhos, que transforma o palco em um espaço poético sobre identidade, afeto, frustrações e a passagem do tempo. Não à toa, a atriz Beatriz Nauali também se faz presente em cena, na narração performativa do espetáculo.

Serviço: Estreia de açúcar ou As Irmãs Anne, até 27 de julho (quinta-feira a sábados, às 20h, e domingos e feriados às 19h). Sala Itaú Cultural (piso térreo). Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 12 anos. Entrada gratuita. Reservas de ingressos a partir da terça-feira da semana da apresentação, a partir das 12h, na plataforma INTI – acesso pelo site do Itaú Cultural