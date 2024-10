Agência oferece viagem por 12 países em trens de luxo; veja preço

Se você é uma daquelas pessoas apaixonadas por viajar em trens luxuosos, saiba que agora existe uma possibilidade desse sonho ser realizado. Mas vá preparando a carteira.

A agência de viagens de luxo Railbookers anunciou recentemente seu segundo "Around the World by Luxury Train". O itinerário de 59 dias incluirá vários trens de luxo por quatro continentes, 12 países e mais de 20 cidades.

Os trens de luxo incluídos no itinerário são o Rocky Mountaineer do Canadá, o La Dolce Vita Orient Express da Itália, o Belmond Royal Scotsman da Escócia, o Venice Simplon-Orient Express da Europa, o Maharajas Express da Índia, o Eastern & Oriental Express do Sudeste Asiático e o Rovos Rail da África do Sul, segundo a CNBC.

"Quando criamos esta viagem única, há um ano, foi uma resposta à crescente demanda por trens de luxo ao redor do mundo", disse Frank Marini, presidente e CEO da Railbookers, à Euronews. “Nosso itinerário Around the World by Luxury Rail 2025 foi refinado e personalizado para maximizar o tempo e as experiências dos nossos hóspedes enquanto aproveitam a cultura, a culinária e as atividades que cada um desses destinos renomados tem a oferecer.”

Os preços para a viagem começam em US$ 125.557 (algo em torno de R$ 710 mil) por pessoa e não incluem os vários voos internacionais necessários. O preço inclui estadias em hotéis de luxo, excursões, cabines e passeios privados em locais como o Coliseu e o Taj Mahal.

A viagem da Railbookers começará em Vancouver, no Canadá, em 3 de setembro de 2025 e inclui paradas em Edimburgo, Roma, Veneza, Paris, Budapeste, Istambul, Nova Déli, Joanesburgo, Cidade do Cabo e Cingapura.