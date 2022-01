Aeroporto de Hong Kong proibirá circulação de alguns turistas

Passageiros aéreos do chamado Grupo A, ou países designados de alto risco, devem ser proibidos de transitar pelo Aeroporto Internacional de Hong Kong, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, uma medida que se junta ao esforço agressivo do centro financeiro de se proteger contra a Ômicron.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.

Funcionários do aeroporto informaram recentemente as transportadoras sobre o plano, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque os detalhes ainda não são públicos. A suspensão começará em 15 de janeiro e durará até 14 de fevereiro, embora a data final esteja sujeita a revisão, disse uma das pessoas. Os procedimentos associados à proibição ainda não foram definidos, disse outra pessoa.

Embora os volumes de tráfego estejam fracos por conta da pandemia, é provável que a mudança afete desproporcionalmente a Cathay Pacific Airways, a principal transportadora da cidade que lida com a grande maioria dos translados de passageiros. Antes da Covid, Hong Kong era um centro movimentado para tráfegos da China continental, Taiwan e várias outras áreas da região, além de longas distâncias, como EUA e Reino Unido.

Hong Kong enfrenta um surto relativamente pequeno da variante Ômicron, impondo novas restrições a uma ampla gama de atividades enquanto se esforça para manter uma estratégia de tolerância zero à Covid. O governo disse nesta terça-feira que as aulas presenciais em jardins de infância e escolas primárias seriam suspensas a partir de sexta-feira, até depois do Ano Novo Lunar no próximo mês.

Existem cerca de 150 países e territórios na lista do Grupo A de Hong Kong, incluindo os oito países que têm proibições específicas quanto a rotas de voos devido a casos de Covid a bordo. Esses oito são Austrália, Canadá, França, Índia, Filipinas, Paquistão, Reino Unido e EUA.

“A queima de caixa da Cathay Pacific pode aumentar no 1T à medida que sua capacidade é reduzida ainda mais devido às restrições de Hong Kong. Mas pode ter liquidez suficiente para suportar isso, com HK$ 7,8 bilhões em empréstimos do governo ainda não sacados”, Sharon Chen, analista de crédito da BI.

Hong Kong proibiu todos os translados aeroportuários de passageiros em março de 2020, nos primeiros dias da pandemia, mas retomou-as gradualmente nos meses seguintes, exceto para a China continental. Embora as restrições de viagem tenham afetado severamente o tráfego durante a crise da Covid, a Cathay disse que tem uma demanda saudável em voos de translado.

A suspensão dos serviços de translado não se aplicará a diplomatas, autoridades do governo e atletas e funcionários participantes dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, segundo as pessoas. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 começam em 4 de fevereiro.

“Estamos em estreita comunicação com a comunidade aeroportuária sobre medidas para fortalecer o controle de infecções no aeroporto”, disse a Autoridade Aeroportuária de Hong Kong em comunicado por e-mail.

Os países do bloco do Grupo A incluem rotas tradicionalmente populares de Hong Kong, incluindo Singapura, Austrália e uma série de nações europeias.