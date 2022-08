Aeronave temática da GOL levará fãs de Harry Potter a Orlando

Depois de retomar os voos internacionais para Orlando e Miami, nos Estados Unidos, a partir do aeroporto internacional de Brasília, a GOL acaba de anunciar uma parceria exclusiva com o Universal Orlando Resort para oferecer aos fãs de Harry Potter uma experiência única: viajar em um avião temático todo inspirado no Wizarding World (“O mundo mágico de Harry Potter”, em tradução livre).

Na aeronave – um Boeing 737 Max adesivado por dentro e por fora –, os viajantes poderão conferir representações das duas áreas temáticas dedicadas ao personagem criado pela escritora J. K. Rowling dentro nos parques temáticos da Universal Orlando, incluindo o Castelo de Hogwarts, o Hogwarts Express, a Floresta Proibida, e o dragão no topo do Gringotts no Diagon Alley.

“Queremos que a viagem seja um momento de entretenimento não só às crianças, mas também aos adultos. Que todos se encantem e sintam-se felizes durante o voo, chegando ainda mais animados para as visitas aos parques da Universal e ao The Wizarding World of Harry Potter”, diz Luiz Teixeira, gerente comercial para mercados internacionais da GOL.

Juliana Pisani, diretora de marketing para a América Latina da Universal Parks & Resorts – complexo que inclui três parques temáticos premiados (Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure e Universal’s Volcano Bay), e oito hotéis –, diz que a aeronave temática é uma forma de fazer com que os viajantes se sintam mais próximos dos parques da Universal cada vez que embarcarem.

“A ideia é que nossos visitantes comecem a viver essa experiência fantástica que é visitar o Universal Orlando Resort já durante o voo e cheguem ainda mais empolgados para explorar nossas atrações”, diz Juliana.

As principais atrações dos parques da Universal

Um dos destinos mais visitados no mundo pelos brasileiros, Orlando abriga três parques do Universal Orlando Resort:

1. Volvano Bay, parque aquático temático, que tem um vulcão no seu centro.

Principais destaques: Waturi Beach (praia aos pés do vulcão), Acqua Coaster (montanha-russa aquática), Ko´okiri Body Plunge (escorregador com queda de 70º).

2. Universal´s Studios Florida: com o famoso globo logo na entrada, oferece diversão em um estúdio real de filmes e TV, com passeios, shows e muitas atrações.

Principais destaques: Hollywood Rip Pid Rockit (a famosa montanha-russa que sobe em um ângulo de 90º), Bourne Stuntacular (show de dublês), e diversos encontros com personagens como Scooby Doo e Marlyn Monroe.

3. Universal´s Islands of Adventure: eleito o parque de diversões nº 1 do mundo por cinco anos consecutivos pelo TripAdvisor Travellers ’Choice.

Principais destaques: Jurassic Park (área com diversos elementos do filme e o Jurassic World VelociCoster), Marvel Superhero Island (para encontro com personagens dos quadrinhos e com a montanha-russa do Hulk), e Toon Lagoon (atrações que molham bastante e encontro com clássicos como Popeye e Betty Boop).

O parque do Harry Potter na Universal

Os dois últimos parques reservam boas supresas para os fãs de Harry Potter. Os destaques ficam por conta do Diagon Alley, onde bruxas e bruxos compram seus suprimentos mágicos, e o Hogsmeade, com um vilarejo de casas cobertas de neve e o icônico castelo de Hogwarts.

As duas áreas são conectadas pelo Hogwarts Express – um trem que leva os visitantes de um parque temático a outro por meio de narrativas imersivas. Nelas, é possível encontrar lojas temáticas, shows, além de comidas e bebidas famosas dos filmes, como a Butterbber -- a cerveja ameanteigada de Hogwarts.