Adolescente viraliza após virar "nova contratação" do Toulouse

“Uma história para recordar.” É assim que um jovem, identificado em sua conta no Twitter apenas como “Lukahovic”, foi de um mero desconhecido à nova “joia” do Toulouse, clube da primeira divisão francesa. Em uma publicação na rede social, ele contou que, após tirar fotos com a camisa do clube no Stadium Municipal — como qualquer outro torcedor costuma fazer —, os registros rodaram o país, e ele passou a ser considerado a mais nova promessa do clube.

Durante 5 horas, a notícia circulou por diversos veículos locais, apontando que se tratava de um jovem atleta contratado pelo Toulouse junto ao PSG. Na verdade, no entanto, ele havia sido convencido por um amigo a comprar uma camisa do time e fazer algumas fotos no estádio.

“Estamos de férias, e tenho um amigo que planejou comprar a nova camisa do Toulouse na loja que me ofereceu para ir com ele. Então, a gente chega na loja, ele pega a camisa e eu adoro, eu pego também. Depois, dissemos a nós mesmos que íamos dar a volta na praça para passear”, contou o jovem.

“Quando saímos, de repente, tem um cara que estava trabalhando, ou não sabemos bem, [dizendo] que [...] podemos fazer um mini tour pelo estádio. Então, nós [...] tiramos nossas melhores fotos como em anúncios de assinatura”, relembrou. “Depois disso, saímos felizes por ter fotos assim e dizemos a nós mesmos ‘ei, se fôssemos fazer uma piada para amigos e fãs do Toulouse em um grupo do insta?'”

No dia seguinte, a “notícia” passou a circular em páginas voltadas para a cobertura do clube, como o Les Violets. No entanto, a informação foi desmentida horas depois pelo jornalista Loïc Tanzi, do L'Equipe.

“No dia seguinte, recebi uma notificação do meu treinador, que me mandou um tuíte de um jornalista anunciando que eu tinha assinado com o Toulouse, com a minha foto no estádio e uma mensagem: ‘Rafael, médio internacional português nascido em 2006 assina pelo Toulouse vindo da formação do PSG’”, conta. “Gostei de ler as reações e vi que muitos fãs do Toulouse acreditaram realmente na informação e estavam ansiosos para me ver jogar.”

Após a confusão ser desfeita, o jovem foi até as redes sociais contar a história: “Como assinei com o Toulouse FC por 5 horas sem fazer de propósito”. A publicação no Twitter já acumula mais de 1,8 mil retuítes e mais de 7,2 mil curtidas.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.