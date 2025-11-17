Adidas inaugura sua primeira loja conceito Originals no Brasil

A presença da Adidas no dia a dia do consumidor brasileiro ganha um novo capítulo com a chegada da primeira loja conceito da linha Originals no país — movimento que reforça a disputa das gigantes da cultura sneaker por espaços estratégicos em São Paulo.

A flagship foi instalada em Pinheiros, um dos bairros mais criativos e autênticos da capital paulista, reforçando a conexão entre o público e a marca e alinhando-se ao DNA urbano da linha de lifestyle da gigante alemã.

Desenvolvido em parceria com as agências Cheil e Oito, o espaço apresenta uma curadoria moderna e exclusiva, com produtos de coleções assinadas por Oasis, Y-3, Bad Bunny, Edison Chen e outros nomes que ampliam o alcance cultural da marca. O ambiente também oferece customizações com pins, patches, adesivos e artes criadas especialmente para a loja.

Na área externa, a Varanda adiClub se transforma em ponto de encontro para quem vive a moda, a arte e o lifestyle urbano. O local abriga um mural do artista Alex Senna, conhecido mundialmente por seus trabalhos em preto e branco, trazendo ainda mais identidade ao espaço. Para completar, a Brim assina o café exclusivo para membros do adiClub, que podem trocar pontos por produtos como xícaras e canecas desenvolvidas para a colaboração.

“A inauguração da nossa primeira loja Originals Flagship no Brasil representa um marco da Adidas no país (...). Queremos que cada detalhe, do design ao conteúdo, das colaborações às experiências, seja um convite para as pessoas viverem a marca de um jeito único e inspirador”, afirma André Svartman, Diretor Sênior de Marketing da marca no Brasil.

O espaço contará com ativações, playlists e experiências especiais na Rua dos Pinheiros, 458. A loja funciona de segunda a sábado, das 9h às 20h, e aos domingos, das 10h às 18h.

Adidas Originals em São Paulo: espaço oferece customizações com pins, patches, adesivos e artes criadas especialmente para a loja (@h.agst/Divulgação)

São Paulo se fortalece como lar da cultura sneaker no Brasil

O movimento da Adidas acompanha um cenário que já vem se consolidando entre marcas esportivas e de lifestyle. Nos últimos anos, outras gigantes do setor também inauguraram lojas conceito na cidade — ampliando a disputa pelo público sneakerhead e fortalecendo São Paulo como referência nacional no segmento.

A poucos quilômetros de Pinheiros, a Avenida Paulista se tornou endereço estratégico para esse tipo de experiência. O Conjunto Nacional abriga duas das lojas conceito mais populares: New Balance, com sua flagship de 250 metros quadrdos inaugurada em 2023, que apresenta um portfólio amplo entre tênis e vestuário, além de espaços dedicados à história da marca; e Vans, presente no local desde 2021, com dois andares que combinam peças de streetwear e uma skate store completa.

Outra marca que reforçou o movimento foi a Converse, que abriu em 2023 sua loja conceito no Shopping Cidade São Paulo, com uma área dedicada ao Converse By You — espaço para personalizações com aplicações e patches, reforçando o apelo criativo que marca a relação da empresa com seu público.

Aproximação com posicionamento de marca

A Adidas busca reforçar seu território entre o esporte e o lifestyle urbano — dois universos que ganharam força com a ascensão da athleisure wear, impulsionada pelo aumento do interesse em bem-estar. A ideia é dialogar tanto com quem treina quanto com quem incorpora elementos esportivos ao dia a dia.

Esse movimento também responde ao avanço de novas marcas que conquistaram espaço entre consumidores interessados em performance e estilo. On, Hoka e Joma — esta última ganhando destaque com o tênis de placa de carbono mais leve do mundo — ampliaram a competição e atraíram um público exigente, criando uma corrida por reposicionamento entre as tradicionais do mercado, como Nike, Adidas e outras veteranas do setor.

Essas marcas emergentes ajudaram a redefinir expectativas sobre design, conforto e tecnologia, pressionando as gigantes a reforçar sua identidade e expandir sua presença em pontos estratégicos — como as concept stores que se multiplicam por São Paulo.