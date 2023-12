Adeus ano velho: cinco festas para passar a virada de ano no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é um dos destinos mais procurados para celebrar a chegada de um novo ano no Brasil. A variedade de festas que acontecem em toda a cidade atrai cariocas e turistas de todos os cantos do mundo. Confira algumas festas na cidade para passar a virada de ano:

White Rooftop

A 10ª edição da festa White Rooftop acontece na AABB Lagoa, e traz no line up atrações como Make U Sweat, Allegria Takeover, Fica Comigo, AdoroFrozen DJs, Pedro Almeida, Dudu Linhares, Guga Guizelini, John Failly, Ric Rulie, Marie Bouret, Just Mike, Gigga e Mea Brass Band.

Além da música, destaca-se a gastronomia internacional e o Ultra premium bar. As estações de buffet contarão com entradinhas, pratos principais, comida japonesa e doces diversos. Já na parte de bebidas haverá vodca, gim tônica, espumante, cerveja, sangria, batidas, shots, cachaça, red bull, sucos, refrigerantes e água. Os ingressos custam a partir de R$ 840 + taxa.

Serviço: Ingressos: Plataforma Ingresse. End.: Av. Borges de Medeiros, 829 - Leblon - Rio de Janeiro. Instagram: @whiterooftop

Réveillon do Morro

Uma cenografia nunca vista antes com o tema "O Amor está no Ar” deixará um dos maiores cartões postais do mundo ainda mais bonito durante a virada do ano. Com 25 anos de festas no Morro da Urca, o Réveillon do Morro proporciona a visão para a maior queima de fogos do mundo.

Há três opções de ingressos. O ingresso Morro da Urca inclui open bar, buffet completo, sobremesas, café da manhã, acesso aos shows e às duas pistas principais onde terão apresentações durante toda a noite da virada e vista panorâmica para alguns dos pontos da Cidade Maravilhosa como a enseada de Botafogo, a Baía de Guanabara, Niterói.

Já quem optar pelo ingresso Mirante Vip terá uma área especial reservada no Mirante do Morro da Urca, de frente para o Pão de Açúcar, com direito a buffet completo, open bar e acesso ao Pão de Açúcar no período de 22h30 às 01h30 – a 396 metros de altura – com uma vista privilegiada da Praia de Copacabana e diversos outros pontos da cidade do Rio de Janeiro, além de bebidas servidas no Pão de Açúcar, das 22h30 às 1h30.

Por fim, o ingresso Gourmet Experience terá uma área exclusiva reservada na torre do Morro da Urca, onde ficava o restaurante COTA 200, com direito a open bar, buffet gourmet, acesso ao Pão de Açúcar no período das 22h30 às 01h30, além de bebidas servidas no Pão de Açúcar, das 22h30 às 1h30.

A festa é permitida para menores de 18 anos, acompanhados de seus responsáveis, com desconto nos valores dos ingressos para crianças até 12 anos. Para mais informações acesse o site do Réveillon do Morro.

Serviço: Ingressos: Plataforma Ingresse. Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca - Rio de Janeiro. Instagram: @reveillondomorro

New’24

Na 5ª edição do Réveillon New, no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort, o clima é de uma festa entre amigos. Das 20h às 02h30, a festa acontecerá também no terraço, no nível da piscina, onde haverá buffet volante, bares e apresentações dos DJs Gui Boratto, Isso Não É UM DJ Set, Ralk, Marie Bouret, John Failly. Já o 5º andar do hotel terá duas pistas de dança e área de convivência, onde acontece a tradicional "after" a partir das 6h. Os ingressos já estão no 5° lote, com o valor de R$ 1.040 + taxas.

Serviço: Ingressos: Plataforma Ingresse. Endereço: Av. Niemeyer, 121 - São Conrado- Rio de Janeiro. Instagram: @newreveillon

Réveillon Amigos do Posto 12

A festa do Réveillon Amigos do Posto 12 acontece a partir das 21h, com um clima bem intimista, quase como uma reunião familiar, no clube Paissandu, no Leblon. Entre as atrações estão Bloco Areia, Ralk, Saraiva, Feeli, John Failly e Ric Rulie. O local também se destaca pela vista para o Cristo Redentor e visão parcial da queima de fogos de Copacabana. No comando gastronômico, está a chef Andrea Tinoco. Os ingressos estão no 1° lote, com o valor de R$ 740.

Serviço: Ingressos: Plataforma Ingresse. Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 330 - Leblon, - Rio de Janeiro. Instagram: @reveillonposto12



Happy Brew Year

O Brewteco, rede de bares carioca, apresenta a segunda edição do Happy Brew Year, na unidade Brew Botafogo, localizada no terraço do Botafogo Praia Shopping.

A programação começa às 20h e vai até o sol nascer. Os clientes poderão apreciar de um jantar com petiscos do Brewteco. Haverá também 22 torneiras de chopes, sendo 21 delas artesanais e 1 da Heineken, espumantes, além dos drinques clássicos e autorais do Brew.

A parte musical inclui roda de samba Na Linha do Mar, o cantor Fróes e Banda e o DJ Werick Canellas. E ninguém precisa se preocupar com o café da manhã, pois até às 6h será servido o desjejum completo para iniciar o ano com o pé direito.

As vendas para o Happy Brew Year já começaram no site da Ingresse, com valores a partir de R$ 385 para menores de 12 anos e R$ 770 a partir dos 13 anos.

Serviço: Ingressos: Plataforma Ingresse. Endereço: Praia de Botafogo, 400 - Loja 900 - terraço - Botafogo - Rio de Janeiro. Instagram: @brewteco