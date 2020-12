A tradicional distribuição de acarajés e cururu — cozido de quiabos ou cururus (planta) que costuma acompanhar o bolinho — pelos devotos de Santa Bárbara, na Bahia, não acontecerá esse ano.

No estado, o calendário de festas religiosas celebradas há décadas começa nesta sexta-feira 4, mas devido à pandemia, as imensas posições darão lugar a missas em locais fechados e com público reduzido.

Tradicionalmente, são as baianas mais velhas quem distribuem os acarajés e o cururu em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, centro histórico e patrimônio da humanidade pela Unesco.

Segundo a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, muitas das mulheres que distribuem o alimento são do grupo de risco da covid-19, um dos motivos do cancelamento da distribuição.

Além disso, a procissão que reúne católicos, candomblecistas e umbandistas para formar um imenso tapete vermelho de fiéis em homenagem à Santa Bárbara, padroeira dos bombeiros, foi suspensa.