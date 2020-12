Academia em casa? Apple lança o Fitness+

Manter uma rotina de exercícios ficou mais difícil ao permanecer em casa durante o ano. Mas não é bem isso o que a Apple quer para seus usuários. Foi lançado hoje o Fitness+, aplicativo que une aulas de exercícios virtuais, com dez categorias, que vão desde ciclismo a ioga.

Conectado ao Apple Watch, batimentos cardíacos, calorias e tempo são monitorados e exibidos na tela, seja do iPhone, do iPad ou da Apple TV. Além disso, toda semana serão disponibilizados novos treinos e gêneros musicais para manter o engajamento e foco. Para aqueles que nunca treinaram, o aplicativo traz instruções básicas de postura e movimentos para preparação dos exercícios.

“É um programa acessível tanto para iniciantes quanto para atletas de alto rendimento, e ainda oferece a flexibilidade de treinar em qualquer lugar. Assim, todos podem participar”, afirma Jay Blahnik, senior director of fitness para Health Technologies da Apple. O Fitness+ está disponível a princípio na Austrália, no Canadá, na Irlanda, na Nova Zelândia, no Reino Unido e nos EUA, por US$ 9,99 ao mês ou US$ 79,99 ao ano.

Atividades em qualquer lugar de casa

Dos cinco melhores aplicativos eleitos pela Apple este ano, dois são de saúde e bem-estar. E não é à toa que a Apple elegeu o aplicativo Wakeout! como o melhor do ano no iOS. São mais de mil exercícios e rotinas que podem ser feitos na cama, na cadeira do escritório e no sofá, tudo para quebrar o sedentarismo dentro de casa. Esta é a segunda vez que o aplicativo aparece em primeiro lugar no ranking.

Outro destaque foi o app Endel, para Apple Watch. Regido por algoritmo, os sons do aplicativo são projetados para aumentar e diminuir suavemente “de acordo com suas condições internas e externas imediatas, como localização, fuso horário, clima e frequência cardíaca.” Perfeito para quem precisa de uma alternativa externa para se acalmar, concentrar e aumentar a produtividade.