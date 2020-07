Abertura da F1 tem protesto contra racismo liderado por Lewis Hamilton

A abertura da temporada 2020 da Fórmula 1 neste domingo, 05, foi marcada por um protesto de pilotos, liderados por Lewis Hamilton, contra o racismo e a violência policial. A maioria dos competidores se ajoelhou no grid de largada antes do início do Grande Prêmio da Áustria.

Único piloto negro do esporte, Hamilton usou uma camiseta preta escrito “Black Lives Matter” na frente e “End Racism” nas costas. Os outros usaram apenas com o escrito “End Racismo”.

Esse tipo de protesto no esporte foi popularizado pelo quarterback Colin Kaepernick em 2016, e vem ganhando força ao redor do mundo nas manifestações contra racismo.

De acordo com imagens publicadas no twitter oficial da Fórmula 1, dos 20 pilotos presentes apenas seis não se ajoelharam, incluindo Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari.

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal. #WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

Nas redes sociais, os dois já haviam explicado suas posições sobre o protesto.

“Acredito que o que importa são fatos e comportamentos em nossa vida cotidiana, em vez de gestos formais que podem ser vistos como controversos em alguns países”, disse. “Eu não vou me ajoelhar, mas isso não significa que eu esteja menos comprometido do que outros na luta contra o racismo.”

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism.

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020